Resultados de Euromillones: cuál fue la combinación ganadora del sorteo del viernes 27 de marzo de 2026

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este viernes 27 de marzo y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 27 de marzo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 04, 10, 43, 44, 48

: 04, 10, 43, 44, 48 Estrellas : 02 y 04

: 02 y 04 El Millón: ZV31817

El premio mayor era de 63.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 de estos en España. Se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como bote o premio de primera categoría.

Además, se entregaron2 premios de segunda categoría en Europa y1 de estos fueron en España. Se obtienen cuando coinciden los cinco números y una estrella con la apuesta. En el último juego, su monto ascendía a 353.647,25 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 27.551,06€. En esta edición hubo 6 aciertos en Europa y 0 de ellos fueron en España.

En total, se entregaron 5.185.895 € en premios y hubo una recaudación de 10.371.790 € en España, correspondientes a las 4.714.450 apuestas realizadas.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden seleccionar más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

El próximo Euromillones se sorteará este martes 31 de marzo de 2026 en su horario usual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.