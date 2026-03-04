Resultados de Euromillones: cuál fue la combinación ganadora del sorteo del martes 3 de marzo de 2026

El sorteo de Euromillones tiene lugar a las 21:00 horas de cada martes y viernes en París y juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Este martes 3 de marzo tuvo lugar el sorteo más reciente de la popular lotería europea.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

La combinación ganadora en Euromillones de este martes 3 de marzo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 06, 07, 24, 34, 50

: 06, 07, 24, 34, 50 Estrellas : 05 y 07

: 05 y 07 El Millón: ZHJ35101

El bote ascendía a 174.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 6 premios de segunda categoría en Europa, siendo 4 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 147.207,14 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 41.285,68 €. Hubo 5 aciertos en Europa en esta edición y 0 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 5.415.038 € en premios y la recaudación fue de 10.830.076 € en España, correspondientes a las 4.922.762 apuestas que se realizaron.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

El próximo Euromillones se sorteará este viernes 6 de marzo de 2026 en su horario usual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.