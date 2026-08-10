Miles de ceutíes protestaron en el enclave español para exigir solución a la situación migratoria

Miles de ceutíes han salido ayer domingo a la calle en una multitudinaria manifestación para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa esta ciudad española situada en el norte de África tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Más de 10.000 según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, se han manifestado sin incidentes.

Los convocantes indicaron que no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

La concentración ha tenido como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes han coreado en distintos momentos consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” (en alusión al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez) acompañado de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

El momento central de la movilización ha sido la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria.

El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia.

El documento ha descrito la situación actual como “extraordinariamente crítica” y ha denunciado que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada” ante la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y las dificultades de seguridad que afronta la ciudad.

Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos han pedido una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

Más reacciones

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cree que la reacción de España de suspender también el tratado de libre circulación de Schengen, introduciendo controles en las fronteras como había hecho Italia tras lo ocurrido en Ceuta, es “incomprensible y totalmente inaceptable”.

“Suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario en Ceuta”, afirmó Tajani en una entrevista publicada ayer domingo en el diario La Stampa.

“Incluso hoy, el alcalde (de Ceuta, Juan Jesús) Vivas afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España”, afirmó Tajani, a pesar de que el gobierno ceutí ha rebajado la cifra de personas que permanecen allí a entre 3.000 y 5.000.

Tajani reiteró que se tomó la decisión ya que según “los servicios de inteligencia españoles, existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto, y no levantar la medida es una precaución”.

Por su parte, el Partido de la Izquierda Europea (PIE), que agrupa a partidos de la izquierda anticapitalista de Europa, acusó ayer domingo al gobierno de Mohamed VI de provocar la entrada masiva de migrantes en Ceuta como una forma de “chantaje político” a España y a la Unión Europea.

Con información de EFE y AFP