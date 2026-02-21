La combinación ganadora del Euromillones de este viernes 20 de febrero de 2026: el resultado del último sorteo

Redacción El País

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este viernes 20 de febrero y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.

Bolilla de estrella del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 20 de febrero de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 13, 24, 28, 33, 35

: 13, 24, 28, 33, 35 Estrellas : 05 y 09

: 05 y 09 El Millón: XXT68606

El premio mayor era de 130.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 de estos en España. Se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como bote o premio de primera categoría.

Además, se entregaron7 premios de segunda categoría en Europa y2 de estos fueron en España. Se obtienen cuando coinciden los cinco números y una estrella con la apuesta. En el último juego, su monto ascendía a 161.198,05 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 26.372,25€. En esta edición hubo 10 aciertos en Europa y 2 de ellos fueron en España.

En total, se entregaron 6.499.031 € en premios y hubo una recaudación de 12.998.062 € en España, correspondientes a las 5.908.210 apuestas realizadas.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden escoger más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.