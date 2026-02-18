La combinación ganadora del Euromillones de este martes 17 de febrero de 2026: el resultado del último sorteo
Conocé cuáles fueron los números premiados el 17 de febrero, las estrellas y el código de El Millón para la pasada edición del popular juego europeo que se juega desde nueve países.
Redacción El País
El sorteo de Euromillones tiene lugar a las 21:00 horas de cada martes y viernes en París y juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Este martes 17 de febrero tuvo lugar el sorteo más reciente de la popular lotería europea.
Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.
La combinación ganadora en Euromillones de este martes 17 de febrero de 2026
- Combinación ganadora del último sorteo: 01, 04, 06, 10, 41
- Estrellas: 05 y 12
- El Millón: XVG09570
El bote ascendía a 61.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.
En tanto, hubo 5 premios de segunda categoría en Europa, siendo 0 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 109.156,57 €.
Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 31.889,61 €. Hubo 4 aciertos en Europa en esta edición y 1 de ellos fueron en España.
Se entregaron un total de 4.035.299,5 € en premios y la recaudación fue de 8.070.599 € en España, correspondientes a las 3.668.454 apuestas que se realizaron.
Cómo se juega al Euromillones en España
Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:
- Apuestas sencillas: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.
- Apuestas múltiples: se pueden escoger más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.
Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).
Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).
Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.
Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones
Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo viernes 20 de febrero de 2026 en su horario habitual.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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