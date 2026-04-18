La combinación ganadora del Euromillones de este viernes 17 de abril de 2026: el resultado del último sorteo

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este viernes 17 de abril y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

Bolillero del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 17 de abril de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 22, 23, 28, 41, 47

: 22, 23, 28, 41, 47 Estrellas : 06 y 08

: 06 y 08 El Millón: BLR32037

El bote ascendía a 132.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 3 premios de segunda categoría en Europa, siendo 0 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 322.491,16 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 17.393,42 €. Hubo 13 aciertos en Europa en esta edición y 2 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 6.063.506 € en premios y la recaudación fue de 12.127.012 € en España, correspondientes a las 5.512.278 apuestas que se realizaron.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden escoger más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo martes 21 de abril de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.