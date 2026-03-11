La combinación ganadora del Euromillones de este martes 10 de marzo de 2026: el resultado del último sorteo

Redacción El País

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este martes 10 de marzo y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este martes 10 de marzo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 12, 14, 27, 44, 50

: 12, 14, 27, 44, 50 Estrellas : 04 y 12

: 04 y 12 El Millón: ZLJ33312

El bote ascendía a 209.000.000 € y tuvo 1 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 2 premios de segunda categoría en Europa, siendo 0 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 516.689,75 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 24.151,78 €. Hubo 10 aciertos en Europa en esta edición y 3 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 5.858.237 € en premios y la recaudación fue de 11.716.474 € en España, correspondientes a las 5.325.670 apuestas que se realizaron.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las posibilidades de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

El próximo Euromillones se sorteará este viernes 13 de marzo de 2026 en su horario usual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.