Resultados del sorteo de Euromillones de este viernes 6 de marzo de 2026: esta fue la combinación ganadora

Redacción El País

El sorteo de Euromillones tiene lugar a las 21:00 horas de cada martes y viernes en París y juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Este viernes 6 de marzo tuvo lugar el sorteo más reciente de la popular lotería europea.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 6 de marzo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 15, 16, 19, 28, 37

: 15, 16, 19, 28, 37 Estrellas : 06 y 09

: 06 y 09 El Millón: ZHT98118

El premio mayor era de 193.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 de estos en España. Se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como bote o premio de primera categoría.

Además, se entregaron 5 premios de segunda categoría en Europa y1 de estos fueron en España. Se obtienen cuando concuerdan los cinco números y una estrella con la apuesta. En el último sorteo, su monto ascendía a 233.193,48 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen acertando la combinación ganadora y eran de 30.278,42 €. Hubo 9 aciertos en Europa en esta edición y 0 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 6.560.882 € en premios y la recaudación fue de 13.121.764 € en España, correspondientes a las 5.964.438 apuestas que se realizaron.

Billetes de euro. Foto: Unsplash

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo martes 10 de marzo de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.