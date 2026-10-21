El presidente de Argentina, Javier Milei, que se encuentra en España participando de un foro económico pocas semanas antes de las elecciones generales españolas, mantuvo un tenso cruce con una periodista durante una improvisada rueda de prensa.

La periodista Julia Molina, de la cadena SER, preguntó al presidente si creía que su visita incomodaba al Partido Popular (PP) y a VOX, sus aliados ideológicos, quienes no concretaron encuentros oficiales con él durante este viaje. "Es una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso", respondió el mandatario argentino.

En entrevista con el programa Hoy por Hoy, Molina dio más detalles sobre el incómodo cruce con el presidente argentino. "Yo le he trasladado una cuestión que está en el aire con esta visita: ¿Cómo se lo están tomando PP y Vox que apoyan la visita de Milei, pero que la esconden al mismo tiempo? Está claro que a Milei no le ha gustado la pregunta", explicó.

Consultada sobre si alguien del equipo de Milei ofreció disculpas por los dichos del presidente, la periodista dijo que "por supuesto que no" y que "el equipo que llevaba de guardaespaldas era bastante duro" e incluso empujaron a un periodista de El País de Madrid.

💢 La falta de respeto de Milei a una periodista de la SER tras hacerle una pregunta sobre PP y Vox en un acto:



"Es una visión de gente corta intelectualmente, vale para tu caso"https://t.co/sccUbIKpQf pic.twitter.com/f8tjtfZA9F — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2026

Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no se reunirá con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó Milei.

La ofensiva de Javier Milei contra Pedro Sánchez

Milei también criticó al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez , a quien calificó de "dictador" durante su visita a Madrid a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, que ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa este miércoles, atiende a los medios a su salida. Foto: Mariscal/EFE

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el dirigente libertario, de 55 años, calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".

El presidente argentino arremetió igualmente contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.

Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una "invasión" migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio.

"El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", consideró.