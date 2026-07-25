Incendios forestales en Madrid provocan la evacuación de 63.000 personas y podrían empeorar por el viento

Los bomberos en España buscan controlar este sábado 25 de julio los incendios forestales que afectan a la región de Madrid, aunque un funcionario alertó que ráfagas de viento “erráticas” podrían reactivar el fuego.

Alrededor de 63.000 personas en esa zona rural, caracterizada por su sequedad, han tenido que evacuar o permanecer resguardadas en sus viviendas, de acuerdo con el Ministerio del Interior, en medio de lo que las autoridades consideran el “peor incendio registrado” en la Comunidad de Madrid.

Un espeso humo gris cubría el cielo al oeste de la capital y el olor a quemado llegaba a las calles del centro de Madrid.

Descenso de las temperaturas facilita el combate contra el fuego

Ante la bajada de las temperaturas, "ahora se abre una verdadera oportunidad para hacer frente a este incendio con garantías de éxito", aseguró a la prensa el viernes por la noche el delegado del Gobierno central en la región de Madrid, Francisco Martín.

El viernes, "ha bajado la temperatura, se ha frenado el viento y ha aumentado la humedad relativa", explicó.

Sin embargo, el funcionario advirtió que este sábado será "complicado", ya que "por la mañana se prevé que vuelva a levantarse el viento, además con rachas un tanto erráticas".

Bomberos combatiendo incendio forestal en las afueras de Madrid. Foto: AFP

El consejero de Medioambiente del gobierno regional, Carlos Novillo, había afirmado el viernes a los periodistas que el incendio estaba en su "momento álgido" y lo consideró "fuera de capacidad de extinción".

Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir este sábado por la mañana a una reunión de planificación de emergencias en Cenicientos, un pueblo situado en el corazón de la zona del incendio, y hablar con los medios de comunicación a continuación.

126.000 hectáreas quemadas por los incendios en España desde enero

Los incendios forestales quemaron en España unas 126.000 hectáreas entre el primer día de enero y este sábado, 25 de julio, cuando siguen activos y sin control dos grandes fuegos próximos entre sí en el centro del país, en las provincias limítrofes de Madrid y Ávila.

Esa superficie quintuplica la carbonizada en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 24.133,26 hectáreas, según datos provisionales del Ministerio de Transición Ecológica.

Unidad Militar de Emergencias (UME) de España combatiendo un incendio en La Merla, cerca de Guadalajara. HANDOUT/AFP fotos

Los grandes incendios de 2026 fueron hasta ahora 32, muy por encima de los 9 de media del último decenio entre enero y julio.

La cantidad de terreno quemado subirá los próximos días debido a los numerosos incendios que afectan ahora mismo a gran parte del país, especialmente los dos citados, que el viernes ya habían devastado en conjunto más de 18.000 hectáreas.

Con información de AFP