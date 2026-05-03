El boleto ganador de la Lotería Nacional de España del domingo 3 de mayo de 2026 y por qué fue extraordinario

La Lotería Nacional de España se juega dos veces por semana y en horarios que varían según el día. Mientras que los jueves es a las 21:00 horas, los sábados es entre las 13:00 y las 14:00. Se trata de uno de los sorteos oficiales españoles más populares, sin embargo, en esta ocasión se realizó el domingo 3 de mayo y no el sábado 2, debido al "Día de la Madre".

El atractivo principal del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es su premio especial de 15 millones de euros destinado a un solo décimo, una de las cifras más altas dentro de la Lotería Nacional.

Además, el esquema incluye un primer premio de 1.300.000 euros por serie y un segundo premio de 250.000 euros por serie. También se reparten premios a números cercanos, terminaciones y reintegros, lo que amplía significativamente las posibilidades de obtener alguna ganancia.

Entre los premios menores se encuentran recompensas por terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros por una cifra, lo que forma parte del sistema habitual de distribución de la Lotería Nacional en España.

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional de España

El primer premio fue para el boleto 46802, que se lo ganó una persona en Madrid. Mientras que el segundo premio fue para el boleto 57700, repartido entre cinco compradores.

Cómo apostar en la Lotería Nacional de España

Para poder apostar en la Lotería Nacional es necesario registrarse en el sitio web de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y después de haber iniciado sesión, se tiene que elegir el juego en el que se desea participar, de los 10 que supervisa la Selae.

En la parte dedicada a la Lotería Nacional, es necesario elegir un día de sorteo en el que se desee participar, de los cuatro que siempre se encuentran a la venta como mínimo. A continuación, se debe seleccionar un número de cinco dígitos con el que se pretende participar en el sorteo, aunque también se puede optar por que el sistema lo seleccione de forma aleatoria. Este será el décimo virtual con el que se participa, siempre que el número no haya sido vendido anteriormente. De suceder, se notificará y pedirá al usuario que escoja uno distinto. Después, se indica cuántos décimos se quiere comprar y se procede al pago.

El procedimiento también puede llevarse a cabo a través de la aplicación para teléfonos móviles, que puede bajarse en dispositivos Android e iPhone.

También se puede hacer la apuesta de manera presencial en alguno de los más de 10.500 puntos de venta repartidos por toda España. Al participar, se recibirá un décimo físico, que será necesario presentar al momento de reclamar un premio.

Hay una probabilidad de acertar el primer o segundo premio en los sorteos de una entre 100.000, aproximadamente. Sin embargo, hay más oportunidades de obtener premios de menor monto, sea por acertar cuatro cifras (una entre 2.500), tres (una entre 143), dos (una entre 11) o solamente el reembolso (una entre tres).

El precio de un boleto de jueves es de 3 € y el de uno de sábado es de € 6. De tratarse de un sorteo extraordinario, participar será más caro. Por ejemplo, el de Navidad llega a costar 20 €.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.