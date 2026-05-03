Por qué no hubo Lotería Nacional de España este sábado 2 de mayo y cuándo se juega el "Sorteo extraordinario"

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre se celebra este domingo 3 de mayo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, con un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo y una bolsa total de 105 millones. El evento sustituye el sorteo habitual del sábado de la Lotería Nacional de España, que fue cancelado por la realización de este juego especial, uno de los más relevantes del calendario anual de este juego.

El sorteo comienza a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales. Cada décimo de 15 euros forma parte de una emisión compuesta por 10 series de 100.000 billetes, de los que se distribuye el 70% en premios.

La cancelación del sorteo del sábado 2 de mayo responde a la organización de este evento extraordinario. Habitualmente, los sorteos semanales se realizan jueves y sábado, con premios menores, pero en esta ocasión el calendario se ajustó para dar lugar a uno de los sorteos más esperados del año.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre

El atractivo principal del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es su premio especial de 15 millones de euros destinado a un solo décimo, una de las cifras más altas dentro de la Lotería Nacional.

Además, el esquema incluye un primer premio de 1.300.000 euros por serie y un segundo premio de 250.000 euros por serie. También se reparten premios a números cercanos, terminaciones y reintegros, lo que amplía significativamente las posibilidades de obtener alguna ganancia.

Entre los premios menores se encuentran recompensas por terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros por una cifra, lo que forma parte del sistema habitual de distribución de la Lotería Nacional en España.

Cómo y cuándo cobrar los premios

Quienes resulten ganadores en el sorteo de Lotería Nacional tendrán un plazo de tres meses para cobrar sus premios. El cobro puede realizarse en cualquier punto de venta autorizado por Loterías y Apuestas del Estado de España.

Los décimos pueden adquirirse tanto en locales físicos como a través de la web oficial, lo que permite participar sin necesidad de desplazamientos. Esta modalidad de compra se ha consolidado en los últimos años como una alternativa habitual para los jugadores.

Con información de agencias. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.