España, Francia y otros países europeos sufren incendios récords difíciles de doblegar y que arrasan zonas enteras

España y Francia afrontaron ayer sábado una situación crítica por los incendios forestales, con más de 285.000 personas afectadas entre ambos países, teniendo en cuenta a evacuados y confinados, y decenas de miles de hectáreas calcinadas, en un verano marcado por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas extremas.

En España, los dos grandes incendios que afectan a las provincias limítrofes de Madrid y Ávila (centro) han arrasado o dañado unas 45.000 hectáreas, según las distintas estimaciones oficiales, y afectan ya a más de 85.000 personas, de las que cerca de 60.000 han sido evacuadas y unas 29.000 permanecen confinadas.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nacional asumió el mando único para coordinar las labores de extinción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer la zona y señaló que la evolución del fuego sigue siendo “compleja” debido al viento cambiante, principal factor de propagación.

El Ejecutivo ha desplegado 1.201 militares, unos 400 medios terrestres, más de 1.300 agentes de las fuerzas de seguridad, 110 efectivos de Protección Civil y más de 20 aeronaves, además de los medios aportados por Madrid y Castilla y León.

España ha solicitado ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y cuenta con dos aviones anfibios de Grecia, otros dos de Italia, dos aeronaves ofrecidas por Turquía y un destacamento militar portugués.

Según Sánchez, en lo que va de 2026 han ardido ya unas 130.000 hectáreas en España.

Además de los incendios de Madrid y Ávila, permanecen activos otros fuegos de entidad en León, Huesca, Teruel y Córdoba, tras una campaña especialmente grave en la que destacaron los incendios de Almería, donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas, y el de la Sierra Norte de Guadalajara, que calcinó 32.000 hectáreas y fue el segundo mayor registrado en España desde que existen registros.

Un hombre murió y otras cinco personas fueron hospitalizadas por quemaduras e inhalación de humo en otro fuego en Manises (provincia de Valencia, este), informaron las autoridades locales y los bomberos.

En Francia, los incendios forestales han alcanzado dimensiones inéditas, con 98.000 hectáreas abrasadas desde comienzos de año, un “récord histórico”, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La principal preocupación se concentra en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la inmensa mayoría por el gran incendio de la Gironda (suroeste), que avanza a una veintena de kilómetros de Burdeos. Ese fuego, originado el miércoles en la turística bahía de Arcachón, mantiene evacuadas a 167.000 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, y ha arrasado ya 32.700 hectáreas.

La prefecta (delegadoa del Gobierno central en el departamento), Sophie Brocas, explicó que el incendio sigue siendo peligroso, aunque ha perdido intensidad gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad, si bien advirtió de que los cambios de dirección del viento podrían agravar de nuevo la situación.

Las corrientes de aire siguen empujando las llamas hacia Burdeos, donde parte de los evacuados ha sido alojada en instalaciones habilitadas de urgencia, como el Parque de Exposiciones.

Según las autoridades, el elevado número de desalojos se explica por el comportamiento excepcional del incendio, que adquirió características similares a una “tormenta de fuego”, un fenómeno impredecible que nunca antes se había observado con esa intensidad en Francia.

El incendio de la Gironda ha destruido ya 140 viviendas. En la zona trabajan unos 1.500 bomberos, apoyados por hasta 1.500 militares, además de 18 medios aéreos y un avión militar A400 adaptado para lanzar hasta veinte toneladas de producto retardante.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, adelantó la entrada en servicio de ese aparato y convocó una nueva célula interministerial de crisis para coordinar la respuesta a la emergencia.

“Las próximas horas pueden ser difíciles”, manifestó en X Lecornu tras la reunión en referencia a Gironde, donde ayer se detuvo a tres personas acusadas de cargos relacionados con el fuego. Dos eran hombres acusados de lanzar fuegos artificiales que fueron arrestados al sur de la bahía de Arcachón y el tercero fue otro hombre en la periferia de Burdeos por prender fuego a arbustos.

Las Fuerzas Armadas reforzarán además su despliegue para colaborar en la evacuación de la población, proteger las viviendas e instalaciones industriales amenazadas, prestar apoyo sanitario y logístico y facilitar alojamiento, transporte y suministro de agua a los desplazados.

También desplegarán maquinaria pesada para abrir vías forestales que faciliten las labores de extinción.

Fuera de control Anuncian un mando unificado de emergencia El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer que los dos grandes incendios forestales de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila pasan a gestionarse como uno solo, de modo de que se unificará el mando de la emergencia nacional declarada en la zona. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, justificó la decisión de unificar el mando para gestionar de manera conjunta los fuegos, fuera de control y próximos entre sí, y “ganar tiempo” en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas. Más de 63.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en numerosas localidades, la mayor parte de ellas en el suroeste de la provincia de Madrid.

Aunque la Gironda concentra la mayor preocupación, el fuego sigue activo en otros puntos del país. En el vecino departamento de Las Landas han sido evacuadas otras 30.000 personas por el incendio de Biscarrosse, donde trabajan unos 550 bomberos.

También permanecen activos importantes focos en los departamentos de Var, Tarn, Alta Córcega y Altos Alpes.

La gravedad de la situación obligó a los organizadores del Tour de Francia y a las autoridades a acortar el recorrido de la última etapa de la carrera, prevista para hoy domingo en París, debido al riesgo generado por los incendios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la “prioridad” es “salvaguardar vidas”.

“Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas”, dijo Sánchez sobre los habitantes de las zonas afectadas por los fuegos, en una comparecencia ante los periodistas en el centro de mando de las labores de extinción en Madrid.

Mar Nicolás, alcaldesa de la población de Brunete, una localidad cercana a otras que fueron desalojadas o afectadas por las llamas, dijo estar “muy preocupada por los vecinos que están sufriendo estos terribles incendios”.

“Todos los veranos hay incendios”, pero “este ha sido tremendo”, expresó.

El Ministerio de Sanidad advirtió que “la calidad del aire en Madrid está afectada por los incendios”, al pedir evitar la actividad física al aire libre y usar mascarilla en presencia de humo o ceniza.

Los evacuados de diferentes poblaciones se refugiaron en centros deportivos de la capital. El viernes, dos fuegos forestales independientes se unieron para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó ayer sábado su solidaridad con España, Italia, Grecia y otros países que, al igual que Francia, combaten graves incendios forestales y mandó un mensaje de agradecimiento por los medios de apoyo enviados por otros países europeos.

“Nuestros pensamientos están también con España, Italia, Grecia y todos los pueblos que también se enfrentan a los incendios”, manifestó el presidente francés en la red social X, en una jornada en la que se conoció que el balance total de hectáreas quemadas en lo que va de año en Francia asciende a 98.000, lo que supone un récord histórico.

Macron aprovechó para reconocer el “valioso apoyo” que Francia recibió hasta la fecha de Rumanía, Croacia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, la República Checa y Eslovaquia.

“Esto es Europa. En la adversidad, hace realidad la solidaridad sobre la que se fundamenta”, recalcó.

En su mensaje en las redes, Macron reconoció que las llamas están poniendo a prueba al país, pero aseguró que Francia está demostrando que es “un pueblo unido que se apoya mutuamente”.

“En el suroeste, en particular en la Gironda y en las Landas; en el sur, especialmente en el Var, los Altos Alpes y Alta Córcega; en Occitania, en particular en los Pirineos Orientales, pero también en todas partes donde golpean las llamas, miles de hectáreas han sido arrasadas, se han destruido viviendas, se han interrumpido actividades y se han trastocado vidas”, recordó.

En respuesta a esta catástrofe, prometió que “reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes todo el tiempo que haga falta”.

Macron agradeció su trabajo a los cargos electos locales y representantes del Estado en primera línea, así como la labor de los bomberos, militares, fuerzas de protección civil, gendarmes y policías.

También mencionó a los agricultores y empresarios que, con su “compromiso y valentía”, luchan sin descanso contra los incendios.

“Todos los medios civiles y militares están movilizados: medios aéreos de la Protección Civil, Canadairs, Dash, helicópteros bombarderos de agua y refuerzos procedentes de toda Francia. Un hecho inédito ilustra la capacidad de adaptación de nuestras fuerzas armadas: el A400M se ha incorporado en apoyo a las operaciones”, resaltó Macron.

Eso demuestra, según el presidente francés, que “al lado de los habitantes, de todas las familias afectadas y de los desplazados a quienes tenemos presentes, la nación está plenamente comprometida”.

Los incendios forestales han alcanzado magnitudes inéditas en Francia, con 98.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y la preocupación centrada en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la gran mayoría por el fuego en la región de la Gironda. Seguirán los operativos.

Ayudas Apoyo de distintos países por incendios La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró ayer sábado que “Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios que las asolan”, e informó que llegarán cuatro aviones de apoyo a España. Cinco aviones y dos helicópteros de la flota europea están ahora desplegados en Francia y otros cuatro aviones llegan a España hoy, detalló la mandataria a través de un mensaje en redes sociales. “Copernicus también está proporcionando mapeos de emergencia para apoyar la respuesta en ambos países”, dijo Von der Leyen. La Comisión Europea ya anunció la víspera que ha movilizado cuatro aviones Canadair para ayudar a combatir los incendios en España, dos desde Grecia y dos desde Italia, después de que el Gobierno español activara el jueves el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar a sus socios comunitarios más recursos contra el fuego. Los aviones Canadair forman parte de la flota de la reserva estratégica de la Unión Europea, que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios. En paralelo, Bruselas también ha desplegado tres aviones y dos helicópteros (de Eslovaquia y Chequia) de su flota de reserva para ayudar a combatir los incendios activos en Francia. Portugal, por su lado, envió ayer un contingente de 200 bomberos para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la provincia española de Ávila, en una misión activada al amparo del protocolo bilateral de ayuda mutua en materia de Protección Civil entre ambos países. El contingente está integrado por efectivos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la subregión de Beiras y Serra da Estrela, de la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro (UEPS) de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de otros organismos del sistema portugués de protección civil. La misión cuenta además con el apoyo logístico del Ejército portugués, que ha suministrado 500 raciones de combate para el contingente. Turquía , entre otros países, también anunció que enviará a España dos aviones para luchar contra los incendios. EFE, AFP

Con información de EFE y AFP