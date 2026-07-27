Escándalo científico en China por fallecimiento no reportado de niña en prueba de terapia genética experimental

Una universidad china investiga reportes de que una prueba de edición genética provocó la muerte de una niña de seis años, deceso que no se comunicó en el estudio publicado, afirmó el centro este domingo.

La niña, identificada con el seudónimo "Mei", murió el año pasado aproximadamente una semana después de recibir una infusión espinal de billones de virus diseñados para penetrar en el cerebro con fines terapéuticos, según una investigación conjunta de Science y Retraction Watch.

La terapia génica experimental estaba destinada a corregir una rara afección genética que causaba un retraso en el desarrollo cognitivo, señaló el informe el jueves.

El neurocientífico Zilong Qiu, investigador principal, llegó a publicar un artículo en la prestigiosa revista Nature sobre esta terapia aplicada en animales, pero no mencionó el caso de Mei.

En respuesta al artículo de Science y Retraction Watch, la Escuela de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái dijo en un comunicado que "ha creado un grupo de trabajo especial para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente".

La Escuela de Medicina "se opone firmemente a la realización de investigación científica médica en violación de la ética de la investigación científica", aseguró.

El comunicado agregó que se tomarían "medidas severas" de acuerdo con las conclusiones de la investigación.

Padres de la niña no fueron informados acerca de los riesgos

El informe de Science y Retraction Watch afirma que los padres de Mei, que pagaron más de 800.000 dólares para financiar el experimento, no fueron informados de manera adecuada sobre los riesgos.

El neurocientífico Qiu aspiraba a desarrollar la primera terapia de edición genética del mundo dirigida al cerebro, reescribiendo el gen mutado en las neuronas de la niña para que pudiera producir una proteína vital, indicó el informe.

La muerte, hasta ahora no revelada, supone un nuevo golpe a las ambiciones de China de rivalizar con Estados Unidos como potencia biotecnológica, tras el escándalo de 2018 en torno a He Jiankui, un biofísico que produjo en secreto bebés con genes editados.

AFP