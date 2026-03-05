Enviado de Trump se reunió con la presidenta venezolana para fortalecer "cooperación energética"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió ayer miércoles en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Burgum llegó al palacio de Miraflores para una reunión en la que también participó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señalara que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera. La Cancillería venezolana indicó en su web que el secretario de Interior llegó para fortalecer “la alianza estratégica regional”.

La embajada de Washington en Caracas indicó que Burgum “establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a calificar el país petrolero como “nuevo amigo y socio”.

El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo “una nueva agenda de cooperación”.

EFE