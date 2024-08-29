Elon Musk anuncia que no impedirá que Tribunal Supremo suspenda la red social X en Brasil

O Globo (GDA) y agencias

El conflicto entre un poderoso juez brasileño y el propietario de X, Elon Musk, no hace más que escalar. El plazo dado por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), para que la red social designara un representante legal en el país finalizó este jueves a las 20:07. El magistrado había dado 24 horas para que la plataforma cumpliera con la intimación. En respuesta, la red social publicó una nota diciendo que esperaba que sus servicios fueran suspendidos en el país.

En el comunicado publicado en su perfil, la empresa califica las decisiones de Moraes de "ilegales" y de "censura".

"Pronto, esperamos que el juez Alexandre de Moraes ordene el cierre de X en Brasil, simplemente porque no cumplimos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos", dice la nota.

"No estamos insistiendo en absoluto en que otros países tengan las mismas leyes de libertad de expresión que Estados Unidos. La cuestión fundamental en juego aquí es que el juez de Moraes exige que infrinjamos las propias leyes de Brasil. Simplemente no lo haremos", agregan.

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.



When we attempted… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 29, 2024

X no opera en Brasil desde el 18 de agosto, pero eso no impedía que los usuarios utilizaran la red. Según el comunicado de la empresa aquel día, la postura fue tomada tras una decisión de Moraes, con quien Musk viene manteniendo una serie de enfrentamientos desde hace meses relacionados a la moderación del contenido en la plataforma.

Esto es lo que puede suceder con X en Brasil

El sector técnico del STF informará si hubo o no respuesta a la citación. A partir de ahí, el magistrado tomará su decisión.

En la citación, Moraes afirmó que podría haber una "suspensión inmediata de las actividades de la red social", que sería válida "hasta que se cumplan efectivamente las órdenes judiciales y se paguen las multas diarias".

Expertos en derecho digital entrevistados por O Globo explican que la suspensión debería ocurrir luego de una comunicación realizada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) a los operadores telefónicos, quienes bloquean las IP de la red social.

Antecedentes de la batalla

A principios de mes, X ya había difundido una carta, enviada por Moraes a la empresa, que ordenaba el bloqueo de perfiles investigados por presunta difusión de contenidos antidemocráticos. Entre los destinatarios de la decisión estaban el senador Marcos do Val (PL-ES) y la esposa del ex diputado Daniel Silveira (PL-RJ), Paola Daniel. En el comunicado en cuestión, la empresa calificó las decisiones de "censura".

En una nueva orden, Moraes informó que la empresa "incumplió la orden judicial" de bloquear los perfiles y señaló indicios de que el representante X, "actuando de mala fe, está tratando de evitar una citación periódica" por parte de un funcionario judicial para el cumplimiento de la decisión.

Al anunciar el cierre de sus operaciones en Brasil, X citó esta nueva decisión de Moraes y afirmó que el "equipo brasileño" de la plataforma no tendría "ninguna responsabilidad ni control sobre el bloqueo de contenidos".

"Incompatible con un gobierno democrático"

En el comunicado, emitido el 19 de agosto, la empresa había afirmado: "Para proteger la seguridad de nuestro equipo, hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil, con efecto inmediato", y dijeron que las decisiones del ministro serían "incompatibles con un gobierno democrático".

Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil. Foto: archivo

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó la postura de X. “Actitud patética de una empresa que controla esta plataforma con el tamaño que tiene en Brasil”, escribió en X el secretario de Políticas Digitales, João Brant.

Brant dijo que X está “tratando de colocar en el STF la carga política de una decisión que tiene una base comercial” y forzando “una probable escalada que puede llevar al bloqueo de la plataforma”.