Elecciones municipales en Francia, en segunda vuelta, este domingo generan gran expectativa mundial

La segunda vuelta de las municipales francesas medirá hoy las fuerzas de los partidos a un año de las presidenciales, con un suspenso garantizado en las cinco primeras ciudades del país y tras el ascenso de los extremos en el primer turno de hace una semana. Estas elecciones también son importantes para la Unión Europea (UE) al mostrar cómo está el panorama político de este país muy importante en el bloque. París centra buena parte de la atención mediática porque la izquierda puede perder su mayor presa tras un cuarto de siglo; Marsella y Niza aspiran a convertirse en el mayor triunfo de la extrema derecha; Toulouse pone a prueba los pactos de la izquierda moderada con la más radical; y Lyon y Burdeos examinan la resistencia de la ola ecologista que sorprendió en la última cita con las urnas locales en 2020.

Como el domingo de la semana pasada más del 80 % de los alcaldes ya fueron elegidos, esencialmente en la Francia rural, solo 17 millones de franceses, de los más de 48 millones totales, podrán acudir a los colegios electorales en 1.526 municipios que restan por decidirse del total de 35.000 que tiene el país. El suspenso es mayúsculo en París, según los sondeos, que otorgan un empate entre el socialista Emmanuel Grégoire, a la cabeza de una alianza de izquierda moderada y la exministra conservadora Rachida Dati. La victoria de Grégoire en la primera vuelta con el 38 % de los votos no le garantiza el triunfo final ante una rival que se quedó en el 25 %, pero que ha logrado ser la única alternativa de derechas, tras un pacto con los centristas y la retirada de los ultraconservadores. Ante su empuje, la izquierda se presenta dividida, porque la radical Sophia Chikirou, que obtuvo algo menos del 12 %, decidió mantenerse en carrera.

La división, esta vez de la derecha, puede beneficiar en Marsella al socialista Benoît Payan, que tiene al alcance la reelección tras haber quedado en cabeza con el 36,7 % de los votos frente al ultraderechista Franck Allisio (35 %), pero que se ha beneficiado de la retirada del candidato de la extrema izquierda, mientras se mantiene la postulante conservadora.

Si en las dos principales ciudades del país no ha habido pactos entre izquierda moderada y radical, en otras muchas ciudades sí. Toulouse, Nantes, Brest, Clermont-Ferrand o Limoges son ejemplos de fusión de listas socialistas con los de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, pese al distanciamiento que la cúpula del PS lleva meses estableciendo con ellos. Una estrategia que será examinada con atención de cara a futuras citas electorales en las que la izquierda persigue reorganizar sus fuerzas en un panorama dominado por el ascenso de la ultraderecha en todos los comicios.

Además de Marsella, donde alberga algunas esperanzas de victoria, la extrema derecha prepara el champán en Niza, la quinta ciudad del país con 360.000 habitantes, que puede convertirse en su mayor bastión en sustitución de Perpiñán. Su candidato, Éric Ciotti, disidente del partido conservador, superó el domingo de la semana pasada 43 % de los votos y acaricia el triunfo frente al centrista Christian Estrosi (31%), desde hace casi una década en el poder.

Caso Sarkozy

En otro orden de temas, siempre en Francia, la fiscalía nacional financiera (PNF) ha archivado la investigación por tráfico de influencias sobre las actividades del expresidente francés Nicolas Sarkozy en Rusia, informaron fuentes judiciales.

Según Mediapart, la justicia anticorrupción investigaba desde 2020 un contrato de tres millones de euros firmado entre Sarkozy y una gran compañía de seguros rusa, Reso Garantia, controlada por dos multimillonarios, Serguéi y Nikolái Sarkisov.

Los magistrados financieros no lograron determinar el alcance de una presunta participación de Nicolas Sarkozy en la trama mercantil, debido a una “cooperación más que parcial” de Rusia, explicó una fuente cercana al expediente. La causa se ha archivado por “ausencia de infracción”, según la fiscalía nacional financiera. Sarkozy siempre se dijo inocente.

Con información de EFE y AFP