Elecciones en Francia: Emmanuel Macron es el favorito para repetir en el Elíseo

Los franceses votan este domingo para decidir si confían un nuevo mandato al presidente centrista, Emmanuel Macron, o dan un giro a la extrema derecha con Marine Le Pen, una elección crucial con réplicas en el mundo.

Casi 49 millones de franceses están llamados a las urnas. Hasta el mediodía, un 26,41% ya votaron, casi un punto más que en la primera vuelta y unos dos puntos menos que en el balotaje de 2017, según cifras del ministerio del Interior.

"Gracias por estar de nuevo ahí", dijo Emmanuel Macron a los apoderados tras votar en la ciudad costera de Le Touquet (norte). Marine Le Pen ya había votado previamente en su bastión de Hénin-Beaumont, también en el norte del país.

Según los últimos sondeos publicados el viernes, el candidato de La República en Marcha (LREM), de 44 años, se impondría a su rival de la Agrupación Nacional (RN), de 53 años, con una ventaja menor que en 2017, cuando se proclamó presidente con un 66,1% de votos.



Cinco años después, Francia no es el mismo país: protestas sociales marcaron la primera mitad del mandato de Macron, una pandemia mundial confinó la población y la ofensiva rusa en Ucrania sacudió con fuerza el continente europeo.



La guerra a las puertas de la Unión Europea (UE) sobrevoló la campaña, aunque la principal preocupación de los franceses fue su poder adquisitivo, en un contexto de aumento de los precios de la energía y de la alimentación.

Más allá de escoger entre dos modelos de sociedad, los electores tienen entre sus manos seleccionar qué lugar en el mundo quieren para esta potencia económica y nuclear hasta 2027, una decisión que podría implicar cambios de alianzas si gana Le Pen.



La heredera del Frente Nacional propone inscribir la "prioridad nacional" en la Constitución, para excluir a los extranjeros de las ayudas sociales, y aboga por abandonar el mando integrado de la OTAN y reducir las competencias de la UE.

El mandatario saliente aboga en cambio por más Europa, ya sea en materia económica, social o de defensa, y recuperar su impulso reformista y liberal, con su propuesta estrella de retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años, que en 2020 ya creó protestas masivas.



"Entre la peste y el cólera, debemos tomar la decisión correcta", aseguró Pierre Charollais, un jubilado de 67 años en Rennes (oeste), abogando por un "voto responsable" en un contexto "particular" por la guerra en Ucrania y la presidencia francesa de la UE.

La incógnita abstencionista



Los colegios electorales cerrarán a las 20H00 (18H00 GMT), tras lo que se conocerán los resultados. Le Pen podría convertirse en la primera mujer presidenta o Macron en el primero en ser reelegido desde el conservador Jacques Chirac (1995-2007).



La abstención se anuncia como una de las principales incógnitas del balotaje, máxime cuando el desencanto por deber votar de nuevo entre Macron y Le Pen cunde entre parte del electorado, especialmente jóvenes y los votantes del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.



"Es complicado, estamos votando un poco a reculones para la segunda vuelta, hay que decir lo que es. Por desgracia, en la primera ronda no salió exactamente lo que quería", dijo a la AFP Robin Darchicourt, en el archipiélago francés de Guadalupe.

Celebraciones

La celebración este domingo de la victoria en las presidenciales francesas tendrá lugar en caso de victoria para el liberal Emmanuel Macron en un único enclave, el Campo de Marte, o en todo París en el caso de la ultraderechista Marine Le Pen, que hará un recorrido por los puntos más emblemáticos de la capital.



El actual jefe de Estado ya había intentado conmemorar su triunfo en 2017 en esa explanada a los pies de la Torre Eiffel, pero la alcaldía parisina le denegó su propuesta alegando que el Comité Olímpico Internacional iba a inspeccionar el lugar el fin de semana siguiente.



Se temía que el césped quedara deteriorado justo antes de que ese espacio fuera examinado en el marco de la candidatura de París a los Juegos Olímpicos de 2024, y Macron optó finalmente por la explanada del Louvre, con su imponente pirámide de cristal como fondo.

Este año, en el que aspira a un nuevo quinquenio no como candidato fuera del sistema, sino ya como inquilino del Elíseo, sí ha recibido el visto bueno municipal.



La zona, un amplio jardín público inaugurado en 1780, puede acoger a hasta 90.000 personas, frente a las 40.000 que según su equipo de campaña se congregaron en 2017, cuando batió a Le Pen en la segunda vuelta con el 66,1 % de los votos.



Le Pen ha congregado a sus fieles en el pabellón de Armenonville, en el bosque de Boulogne, en el oeste de la capital. Es un antiguo pabellón de caza del siglo XVIII, reconstruido en el XIX y que en el XX asumió plenamente su función como un espacio de recepción moderno, rodeado de naturaleza.



Los sondeos no anticipan la victoria de la líder de la Agrupación Nacional. Las encuestas publicadas hasta el viernes, antes de la jornada de reflexión, otorgan al actual mandatario una ventaja de entre seis y 14 puntos.



Pero si hubiera una sorpresa de última hora la candidata tiene ya pensado extender su fiesta a toda la capital: según el diario Le Parisien, 13 autocares, los mismos con los que ha hecho campaña por el país, con su rostro en el lateral, acudirían en un primer momento a ese pabellón.

Desde allí, todo ese convoy, detrás del coche de quien sería la primera mujer presidenta de Francia, haría un recorrido por distintos lugares simbólicos de la ciudad, desde el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia hasta la de Bastilla y la de la República.



El equipo de Le Pen ha avanzado a Le Parisien que este cortejo tendría como punto final un lugar no desvelado, pero que está en el exterior y que no ha necesitado solicitar una autorización porque no habrá previsto ningún escenario.



Los primeros resultados se conocerán poco después del cierre de los colegios electorales este domingo a las 20.00 (18.00 GMT). La primera ronda, el 10 de abril, los clasificó a ambos para esta segunda con el 27,85 % de los sufragios en el caso de Macron y del 23,15 % en el de Le Pen.