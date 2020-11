Trump o Biden: ¿cómo van las elecciones en Estados Unidos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Decenas de millones de estadounidense votarán este martes para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en unas elecciones que marcan la división y la crispación en el país, arrasado por la pandemia y la crisis económica.

El país se prepara además para unos comicios marcados por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos por correo por la pandemia del COVID-19 hacen difícil que el resultado se sepa en la misma noche del martes, y el presidente ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio.

"Vamos a tener otra maravillosa victoria", afirmó Trump ante una multitud en Grand Rapids, Michigan, el mismo lugar en el que cerró su campaña en 2016.



En su final de campaña en Pittsburgh, Biden afirmó que su objetivo será "sanar al país" y llamó a "levantarse y recuperar" la democracia.



Casi 100 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado para evitar las aglomeraciones en un momento de alza de los casos del COVID-19.



En algunos estados los votos emitidos por correo pueden seguir llegando hasta varios días después de las elecciones, lo que vaticina un conteo complicado.

Un plan para los "hispanoamericanos"



En estas elecciones hay unos 32 millones de latinos habilitados para votar, pero en el último ciclo electoral votaron sólo 47,6% del padrón.



De esta minoría --que puede ser clave en algunos estados-- un 69% apoya a Biden y un 26% al actual mandatario republicano.



Consciente del peso de este electorado, Trump tuiteó en español el lunes su plan para los "hispanoamericanos", que prevé sumar a la economía 500.000 negocios hispanos y crear 2 millones de nuevos empleos.

Inicio de los comicios

Los cinco votantes de Dixville Notch, una aldea de doce habitantes del noreste de Estados Unidos, dieron comienzo simbólicamente a las elecciones presidenciales en la medianoche del martes, votando todos al demócrata Joe Biden.



Este pueblo perdido en los bosques de New Hampshire, cerca de la frontera con Canadá, ha mantenido una tradición desde 1960, que le ha valido el título de "Primero de la nación".



Además del pueblo cercano de Millsfield, que también abre las urnas durante la madrugada, la mayoría de los colegios electorales en la costa este abrirán a las 6H00 (11H00 GMT) o 7H00 a.m. (12H00 GMT) del martes.



Un tercer pueblo de la región, que siguió la misma tradición, canceló la votación de la noche debido a la pandemia de coronavirus.



La votación duró solo unos minutos, al igual que el recuento y el anuncio de los resultados: 5 votos para Biden, ninguno para el presidente republicano, Donald Trump, quien se postula para un segundo mandato.



Las leyes electorales de este pequeño estado del noreste permiten a los municipios de menos de 100 habitantes abrir sus centros de votación a la medianoche y poder cerrarlas cuando todas las personas inscritas en los padrones electorales hayan emitido su voto.



Pero ser el primero no convierte a Dixville Notch en un oráculo: en 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton derrotó a Trump, quien finalmente llegó a la Casa Blanca.