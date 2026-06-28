El tráfico ilegal de fauna silvestre ya es la cuarta industria ilícita más rentable del mundo

La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (Alpza) activó una campaña regional frente al aumento del tráfico ilegal de reptiles y aves, impulsado por la demanda de mascotas exóticas en Latinoamérica.

La organización publicó que cada año hay entre 400.000 y 800.000 huevos de psitácidos (como loras y guacamayos) que son robados en la región. Este fenómeno se da en un contexto de crecimiento sostenido del comercio ilícito de especies silvestres.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre y pone el foco en frenar esta actividad ilegal que afecta a múltiples especies.

La incidencia de las redes sociales en el mercado digital

Se advirtió un cambio en las modalidades del delito, con un fuerte desvío hacia los mercados digitales y las redes sociales, tendencia que se intensificó tras la pandemia.

Además de reptiles y aves, la organización señala que mamíferos y anfibios enfrentan una extracción selectiva severa. También alerta sobre el aumento del tráfico de partes de grandes felinos, en particular los colmillos de jaguar, promovidos como sustituto del tigre en mercados orientales. El tráfico ilegal de fauna silvestre es, según Alpza, la cuarta industria ilícita más rentable del mundo, con un movimiento anual estimado entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Si se suman actividades como la pesca y la tala ilegales, la cifra asciende a 20.000 millones.

Pesca Foto: Rurales El País.

Crimen organizado, tasas de mortalidad y reducción de poblaciones vulnerables

La organización anunció que este delito no solo impacta en la biodiversidad, sino que también se vincula con redes de crimen organizado que operan en narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero.

Las cifras regionales muestran que nueve de cada diez animales capturados en la naturaleza mueren durante el traslado. Asimismo, la presión comercial ha provocado una disminución de hasta un 71% en las poblaciones de algunas especies vulnerables.

El presidente de Alpza, Rodolfo Raigoza, afirmó que la región necesita una respuesta que combine ciencia, educación y cooperación institucional; objetivo que busca impulsar la campaña. Bajo el lema "Juntos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre" y la etiqueta #NoAlTráficoIlegal, la iniciativa destaca que los zoológicos y acuarios rescatan cada año miles de animales provenientes de este comercio ilícito y exhorta a no adquirir fauna silvestre como mascota.

Con información de EFE