El presidente palestino convoca elecciones presidenciales y legislativas para setiembre de 2027

El presidente palestino, Mahmud Abás, decretó el sábado que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027, con lo que se aplazan casi un año los comicios legislativos.

El presidente "publicó el sábado un decreto presidencial pidiendo la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas", indicó su oficina en un comunicado difundido por la agencia oficial Wafa.

Las elecciones legislativas palestinas, cuya convocatoria forma parte de las reformas solicitadas por la comunidad internacional, tendrían que haberse celebrado el 28 de noviembre de 2026, mientras que las presidenciales se esperaban a principios de 2027

AFP