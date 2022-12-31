El papa emérito Benedicto XVI murió a los 95 años

El papa emérito Benedicto XVI murió hoy a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013, confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

La capilla ardiente del papa emérito Benedicto XVI, fallecido hoy, tendrá lugar desde este lunes 2 de enero en la basílica de San Pedro del Vaticano.

"El cuerpo del Papa Emérito estará en la basílica de San Pedro del Vaticano para la despedida de los fieles", reza el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede.

El funeral por el pontífice emérito se celebrará el próximo 5 de enero en la plaza de San Pedro y será oficiado por el papa Francisco.

Benedicto XVI murió esta mañana con 95 años de edad -habría cumplido 96 el 16 de abril- en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia en 2013.

"Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano", reza un escueto comunicado oficial del Vaticano, en seis idiomas.

La preocupación por el estado de salud del papa y teólogo alemán surgió el miércoles 28 de diciembre, cuando su sucesor, Francisco, reconoció que estaba "muy enfermo" y pidió "una oración especial" a los fieles que asistían a su audiencia general.

Let us #PrayTogether for Pope Emeritus Benedict who is supporting the Church in silence. Let us ask the Lord to console him and to sustain him in this witness of love for the Church, until the end. — Pope Francis (@Pontifex) December 28, 2022

Poco después, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la situación de Benedicto XVI se habían "agravado a causa de su avanzada edad".

El secretario personal del pontífice emérito, monseñor Georg Ganswein, había afirmado en repetidas ocasiones en los últimos años que este era como "una vela que se apaga lenta y serenamente".

Un día después, el Vaticano aseguraba que Benedicto XVI había "logrado reposar bien en la noche, estaba absolutamente lúcido y atento" y permanecía "estable" pese a la gravedad.

Una situación que prosiguió el 30 de diciembre, cuando presentó unas condiciones "estable", aunque pudo asistir a una misa celebrada en su habitación.

Benedicto XVI había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que reside desde su histórica renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero de 2013 y consumada el 28 de aquel mismo mes, la primera vez en seis siglos, desde tiempos de Gregorio XII.

Ahí vivió sus últimos años rodeado de su "familia" vaticana, formada por su secretario, un médico, un enfermero y cuatro mujeres laicas consagradas del instituto "Memores Domini", que pertenece al movimiento Comunión y Liberación, que se reparten las tareas de la casa y se ocupan de las necesidades del papa emérito.

