El drama en las calles de Francia que obligó al gobierno a frenar el uso de granadas aturdidoras

Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos.

Más de 6.500 personas, en su mayoría menores, fueron arrestadas en el marco de esta movilización para reclamar mejores condiciones en los liceos. Además cientos de estudiantes, policías y personal docente resultaron heridos.

El martes, después de que una nueva jornada de movilización reuniera a 256.000 estudiantes, profesores y padres, el presidente Emmanuel Macron convocó a miembros clave de su gobierno, que negó una "represión policial" contra los manifestantes.

En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles hasta dilucidar los incidentes ocurridos.

Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granada de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia.

Manifestantes participan en un bloqueo callejero durante una manifestación de solidaridad con estudiantes de secundaria cerca de la universidad Sciences Politiques (Instituto de Estudios Políticos de París), el 7 de octubre de 2026. Foto: JULIEN DE ROSA/AFP

Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.

El ministro explicó que la suspensión se aplica "únicamente para las protestas de estudiantes de liceos" y "solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió".

Medida preventiva y repercusiones en la política francesa

"Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Núñez renunciara a usar granadas contra estudiantes de secundaria", criticó Manuel Bompard, coordinador nacional del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

En cambio, la derechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos para las presidenciales de 2027, acusó a Macron de colocarse "siempre del lado de quienes atacan a la policía".

Los agentes de la policía antidisturbios están de pie mientras los fuegos artificiales estallan sobre ellos durante una manifestación de estudiantes de secundaria junto a un sindicato de maestros en Lyon, centro-este de Francia, el 6 de octubre de 2026. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

El origen del reclamo liceal y las denuncias por violencia

Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas degeneraron ocasionalmente en violencia. El gobierno ha reportado 215 estudiantes, 715 policías y 85 miembros del personal docente heridos.

La policía ha abierto 18 investigaciones internas sobre denuncias de mala conducta desde que comenzaron las protestas, dijo Núñez.

Pese a estas medidas del gobierno, varios sindicatos de educación llamaron a la huelga y a nuevas manifestaciones para el jueves.

Una manifestante en el suelo mientras es detenida por policías franceses durante una manifestación en París, el 7 de octubre de 2026. Foto: JULIEN DE ROSA/AFP

Desde setiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquearon cientos de liceos para denunciar la falta de profesores y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

Aunque la mayoría de liceos reabrieron el miércoles, más de 500 seguían parcialmente cerrados por estudiantes que bloquearon sus puertas con contenedores de basura.

Varios abogados que representan a adolescentes detenidos dijeron que sus clientes habían sufrido violencia física e insultos. Ainoha Pascual, abogada de tres menores en París, dijo que los habían "aterrorizado". "Una inmensa mayoría llega bajo custodia lesionada", por golpes de porra o por haber sido arrastrados por el suelo, añadió.

Prisca Ancion, del Colectivo por la Acción Judicial, dijo a la AFP que todos y cada uno de los estudiantes detenidos informaron haber sufrido "insultos, bofetadas, presión de la cabeza contra el suelo, llaves de estrangulamiento".

Los manifestantes se enfrentan a la policía francesa cerca del Instituto de Estudios Políticos de París, el 7 de octubre de 2026. Foto: JULIEN DE ROSA/AFP

Un clima de tensión que coincide con la discusión presupuestal

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecerá un discurso el miércoles para hablar de las protestas y las finanzas públicas, justo cuando el Parlamento empezó a estudiar el controvertido proyecto de presupuestos de 2027.

El gobierno ha propuesto un ajuste fiscal de más de US$ 60.000 millones para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord. Sin embargo, su aprobación aparece complicada a meses de las elecciones presidenciales de 2027 para elegir sucesor a Macron.

AFP