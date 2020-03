Efecto coronavirus en el mundo: aislamiento, cuarentena obligada y sin clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Italia se suspendieron todos las competencias deportivas, incluida la Seria A del fútbol, y las restricciones para movilizase que regían para el norte se extendieron a todo el país. En Israel se dispuso cuarentena obligatoria de dos semanas para toda persona que llegue del exterior, sin importar su país de origen. En España se suspendieron las clases hasta fin de mes, una medida que también comenzó a aplicarse parcialmente en Argentina. Y en Estados Unidos se recomienda a la gente de edad o con problemas de salud que se aprovisione para quedarse en su casa.

El nuevo coronavirus no da respiro y se extiende por el mundo sin respetar fronteras.



Italia, el país europeo que presenta la situación más grave, es también el que ha tomado las medidas más draconianas. Así, los movimientos de personas estarán fuertemente restringidos a partir de ahora, anunció ayer lunes el primer ministro Giuseppe Conte.



Conte dijo a periodistas que las medidas introducidas hace solo dos días en gran parte del norte del país -la zona más afectada- ya no eran suficientes y que tendrían que extenderse a toda Italia a partir hoy martes. “Quédate en casa”, sostuvo Conte.

Guiseppe Conte, primer ministro italiano. Foto: AFP

“Ya no habrá más una zona roja, en el norte, sino que toda Italia deberá respetar las medidas restrictivas y se volverá una zona protegida”, dijo el primer ministro, que llamó a todos los italianos a quedarse en casa y a evitar cualquier tipo de traslados.



El gobierno lanzó una campaña para que la gente no salga de sus viviendas con el hashtag #iorestoacasa (yo me quedo en casa) y el eslogan “deja el virus afuera de la puerta”.



El primer ministro prohibió además las concentraciones y dispuso que los centros educativos permanezcan cerrados hasta el 3 de abril.



Como en la guerra Un médico italiano, especializado en anestesia y reanimación, reveló desde un hospital de Lombardía, la región italiana confinada debido a la epidemia de coronavirus, que trabaja “como en una guerra, hay que decidir a quién salvar”.



En una entrevista al diario Il Corriere della Sera, el doctor Christian Salaroli, de 48 años, explicó que en realidad aplica el manual de su profesión. “Se decide por edad y por condiciones de salud. Como en todas las situaciones de guerra”, aseguró.



“Decir que no se muere de coronavirus es una mentira que me llena de amargura”, afirmó Salaroli. “Decidimos en función de la edad y el estado de salud. Si una persona entre 80 y 95 años tiene insuficiencia respiratoria grave, es probable que no continuemos”, afirmó.

Cuarentena y sin clases.

Otro país que sorprendió con una fuerte medida fue Israel. A partir de ahora cualquier persona que llegue a Israel tendrá que someterse a una cuarentena de dos semanas, anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. “Esta decisión será efectiva durante dos semanas”, precisó. Israel ya había impuesto restricciones a los viajeros que llegaban de Italia y a los de otros países, como Francia.



Hasta ahora, Israel reporta 42 casos de nuevo coronavirus.



Estas medidas de restricción ocurren un mes antes de la pascua judía, que este año será el 8 de abril. Habitualmente, decenas de miles de judíos del mundo llegan a Israel celebrar esta fiesta religiosa.

En España no se llegó a los niveles de Italia o Israel, pero ayer la región de Madrid decretó suspender durante 15 días toda la actividad educativa desde mañana miércoles, ya que concentra la mitad de contagios de España (577) y donde hay 16 fallecidos, todos mayores de 65 años y con patologías previas.



La medida afectará a más de 1,6 millones de estudiantes, la gran mayoría de primaria y enseñanzas medias, así como más de 300.000 alumnos universitarios.



En España se han conocido más de 1.200 casos de personas infectadas y 28 han muerto.



En tan solo 24 horas, entre el domingo y el lunes, el número de casos conocidos se ha triplicado en la región de Madrid y el de fallecidos se ha duplicado.

Mujer utiliza mascarilla en Estados Unidos por coronavirus. Foto: AFP.

Esta semana comenzó a regir en Argentina una normativa que indica que los alumnos de todos los niveles, públicos y privados, que regresen de países de riesgo por el Covid-19 no deben asistir a clases durante 14 días desde el día del arribo, aún cuando no presenten síntomas. Hasta ahora la única muerte por coronavirus fue un hombre de 64 años residente en Buenos Aires que había regresado en febrero de Europa.



La Nación publicó ayer lunes una encuesta que indica que en este momento a los argentinos les preocupa más el avance del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti que el nuevo Covid-19.

Virus en cifras La Organización Mundial de la Salud (OMS) llevaba hasta ayer registrados 109.578 casos de coronavirus, de los cuales 3.994 corresponden a las últimas 24 horas.



En China, que hasta hace algunos días era el centro de la epidemia, los nuevos casos de contagio se limitan a 45 para hacer un total de 80.904. Los fallecidos en China son 3.123 de un total de 3.809 en todo el mundo, lo que representa 225 muertos globales más que el día anterior. Corea del Sur e Italia están afectados casi por igual, con 7.382 y 7.375 casos, respectivamente, aunque con una gran diferencia en cuanto a las muertes: 51 en Corea del Sur contra 366 en Italia.

Tiempo de incubación de 5,1 días El tiempo medio de incubación del nuevo coronavirus es de 5,1 días, según un estudio de científicos de la Universidad Johns Hopkins (Maryland, Estados Unidos). Este plazo, comprendido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas, sugiere que la cuarentena de 14 días aconsejados es un periodo “razonable”. El análisis de los datos públicos sobre la infección de SARS-CoV-2, causante del Covid-19, sugiere que el 97,5% de las personas que desarrollan síntomas lo hacen en los 11,5 días siguientes a la exposición. Además, los investigadores calculan que por cada 10.000 individuos aislados durante 14 días, únicamente 101 podrían presentar síntomas después de la cuarentena. “Según nuestro análisis de los dados disponibles, la recomendación actual de 14 días de cuarentena es razonable”, afirma el autor principal del estudio Justin Lessler.