Dramático operativo de rescate por fuego en un edificio de varios pisos en China que dejó 28 muertos

Al menos 28 personas murieron este jueves en China en un incendio en una fábrica de calzado, informó la agencia oficial Xinhua, en el primer balance oficial después de que el presidente Xi Jinping advirtiera que había "grandes pérdidas humanas".

El fuego se declaró hacia el mediodía en la fábrica Huiteng, en Jinjiang, en la provincia de Fujian (sureste del país), indicó el Ministerio de Gestión de Emergencias en un comunicado.

El balance de las víctimas y el despliegue de rescate

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate desplegaron a 183 personas y 35 vehículos, según el ministerio, que mencionó personas atrapadas en el edificio y "víctimas", pero sin precisar el número de muertos o heridos.

Imágenes difundidas por la televisión pública CCTV muestran a bomberos lanzando agua sobre un edificio blanco y azul de varios pisos, ennegrecido por las llamas y del que salía un espeso humo gris por las ventanas.

Incendio en una fábrica de championes de China. Foto: captura de pantalla de video de EFE

El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que el incendio estaba siendo sofocado, aunque exigió esfuerzos "máximos" para extinguirlo por completo, buscar a las personas que pudieran seguir atrapadas y atender a los heridos.

Antecedentes de siniestros y controles edilicios en el país

En noviembre China lanzó una campaña contra los riesgos de incendio en edificios de gran altura, tras un enorme fuego que arrasó varios bloques de viviendas en Hong Kong y dejó 168 muertos.

Solo un mes después, un incendio en un edificio residencial de la provincia de Cantón, en el sur de China, causó 12 muertos.

AFP