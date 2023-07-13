Dos presuntos miembros de la 'Ndrangheta fueron detenidos en Paraguay

Agencia EFE

Dos presuntos miembros de la poderosa mafia italiana 'Ndrangheta fueron detenidos en Paraguay en un operativo de la Policía Nacional, que fue alertada por la Interpol, informó este jueves el ministro de Justicia e Interior paraguayo, Federico González. Se trata de la misma mafia a la que pertenecía Rocco Morabito, el mafioso que vivía en Uruguay, fue detenido, fugado y que luego de ser recapturado cumple una condena de 30 años en Italia.

Los aprehendidos, de nacionalidad italiana, fueron capturados el miércoles en la localidad de Itacurubí del Rosario -a 190 kilómetros al noroeste de la capital Asunción como parte del proyecto ICAN, un sistema mundial de alerta rápida y de cooperación policial multilateral en la lucha contra este grupo criminal italiano, detalló González a radio ABC Cardinal.

"Hay un estrecho vínculo con las autoridades de seguridad de Italia, específicamente trabajamos con la Policía de Finanzas y estamos ingresando a un esquema de lucha contra justamente este grupo mafioso, criminal, grande italiano", expresó.

El titular de Justicia e Interior paraguayo señaló que se están haciendo los trámites correspondientes para la "extradición o eventual expulsión" de estos dos ciudadanos. Ambos detenidos tenían código rojo por la Interpol, y estarían "tratando de coordinar contactos y vínculos para poder encaminar sus acciones" desde Paraguay, aseveró.

González dijo que el Gobierno de Paraguay está "dando una lucha frontal al crimen organizado trasnacional", un tema que -aseguró- fue parte de la agenda de conversación entre el jefe de Estado paraguayo, Mario Abdo Benítez, y su homólogo italiano, Sergio Mattarella, durante la visita oficial del mandatario europeo al país suramericano la semana pasada.

"Fue uno de los puntos de la agenda debatida, negociada o conversada entre los presidentes", aseveró.

Los detenidos en Itacurubí del Rosario son presuntos primos y responden al mismo nombre, Giuseppe Giorgi, de 26 y 22 años, respectivamente, aseveró a ABC el jefe de Interpol Paraguay, Carlos Duré.

En el operativo de captura también fueron detenidas otras dos personas que se encontraban junto a los italianos a bordo de un vehículo. Se trata de Julio Das Chagas, brasilero, de 41 años; y Osvaldo Cáceres, paraguayo, de 25.