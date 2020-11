Trump no reconoció su derrota en su primera intervención en ocho días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó este viernes capitalizar los avances frente a una vacuna contra la COVID-19, en su primera aparición en ocho días y sin que por el momento haya reconocido su derrota en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre en el país.

Sin hacer ni una sola mención a los comicios o a su resultado, el mandatario subrayó en una intervención en la Casa Blanca que en los últimos nueve meses su Administración "ha iniciado la mayor movilización en la historia de EE.UU. en el desarrollo y la fabricación de terapias y vacunas en un tiempo récord".



En ese sentido, destacó que la operación lanzada por su Gobierno para la fabricación y distribución de vacunas y tratamientos para la COVID-19, la llamada "Operación Velocidad de la luz", es "inigualable en ninguna parte del mundo".



"Los líderes de otros países me han llamado para felicitarnos por lo que hemos sido capaces de hacer, y hemos ayudado a muchos países con los respiradores, y todos los problemas que están teniendo", aseguró.



En ese sentido, quiso atribuir a su Gobierno los progresos por parte de la farmacéutica Pfizer, que el lunes anunció que su vacuna contra la covid-19 era eficaz en un 90%, por encima de lo requerido por los reguladores estadounidenses, lo que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público.



"Como resultado de la Operación Velocidad de la Luz, Pfizer anunció el lunes que su vacuna para el virus de China es efectiva en más de un 90%. Esto excede de lejos cualquier expectativa", dijo Trump.



Y criticó que Pfizer haya dicho que no formaba parte de esa operación de su Administración, lo que calificó como una "tergiversación desafortunada, son parte": "por eso les dimos US$ 1.950 millones, ha sido un error desafortunado que hicieron cuando dijeron que trabajarían para lograr una autorización de emergencia".



Según la página de verificación de datos Snopes, empleada por medios de comunicación estadounidenses, Pfizer ha recibido US$ 1.950 millones para la fabricación y distribución de la vacuna en EE.UU., pero esto no significa que el Gobierno haya destinado fondos a su investigación y desarrollo.



En la intervención de Trump, en la Rosaleda de la Casa Blanca, hablaron también expertos de su Gobierno, únicamente sobre el COVID-19, y no se aceptaron preguntas de los periodistas.



Este viernes se dieron a conocer las proyecciones de los medios de comunicación estadounidenses de los resultados de los comicios en los dos últimos estados que quedaban, Georgia y Carolina del Norte.



El presidente electo, el demócrata Joe Biden, ganó los comicios presidenciales en Georgia, mientras Trump lo hizo en Carolina del Norte, lo que no cambia el resultado de las elecciones a nivel nacional en las que el exvicepresidente fue declarado vencedor, según las proyecciones de medios de comunicación.



Biden acumula 306 delegados y Trump, 232 del total de 538 que componen el Colegio Electoral. En Estados Unidos se proclama ganador de la Presidencia aquel candidato que sume un mínimo de 270 delegados en ese organismo.



Trump no ha reconocido todavía su derrota y afirma que ha habido fraude, sin ofrecer pruebas.