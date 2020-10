Donald Trump dijo que fue "una bendición de Dios" haberse infectado de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este miércoles "que fue una bendición de Dios" haberse infectado de COVID-19. Fue diagnosticado el jueves 1° de octubre y el viernes 2 fue internado en el Hospital Walter Reed. Después el lunes 5 de octubre regresó a la Casa Blanca.

El mandatario recibió como tratamiento, entre otras cosas, un cóctel de anticuerpos de la empresa farmacéutica Regeneron. "Me infecté, me enteré de esta droga, pedí que me la dejaran tomar —fue mi sugerencia—, y fue increíble cómo funcionó", comentó Trump en un video que divulgó este miércoles a través de su cuenta de Twitter.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

El candidato a la reelección en Estados Unidos -buscará asegurarse un segundo mandato en las elecciones del 3 de noviembre- aseguró que aprobará el cóctel experimental de Regeneron y dijo que el gobierno lo distribuirá gratuitamente. "Quiero que todo el mundo reciba el mismo tratamiento que su presidente", señaló.

Explicó que en una primera instancia no se sentía bien y que cree que ese cóctel fue la clave para mejorar su estado de salud. "Fue increíble, me sentí mejor de inmediato", dijo. Además, expresó: "La llaman terapéutica, pero a mí me mejoró. Llamo a eso una cura".