De la masacre de Srebrenica a La Haya: murió Ratko Mladic, el temido "carnicero de Bosnia"

Ratko Mladic, el ex general serbobosnio cuyas acciones durante las guerras de los Balcanes en la década de 1990 le valieron el apodo de "el carnicero de Bosnia" y a quien se le consideró responsable de la masacre más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de unos 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica en 1995, ha fallecido a los 83 años. Su muerte fue anunciada este jueves por los medios estatales serbios.

Su deceso fue confirmado por el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU en La Haya, que añadió que la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana ordenó “una investigación exhaustiva sobre las circunstancias” de su muerte.

Mladic fue capturado el 26 de mayo de 2011 en una aldea agrícola al norte de Belgrado, la capital de Serbia, tras casi 16 años prófugo, poniendo fin a una de las búsquedas más largas de la historia moderna. Su condena en 2017 por un tribunal internacional por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra marcó el final de un capítulo oscuro y sangriento.

Al dictar la sentencia de cadena perpetua, el juez presidente, Alphons Orie, afirmó que los crímenes de Mladic se encontraban "entre los más atroces conocidos por la humanidad". Mladic apeló el veredicto, que fue confirmado en 2021.

Las guerras de los Balcanes estallaron cuando Yugoslavia se desintegraba en estados independientes. Slobodan Milošević, presidente nacionalista de Serbia, uno de esos estados, estaba decidido a crear una Gran Serbia. Reavivó antiguas enemistades étnicas y religiosas e inició guerras que enfrentaron a serbios contra eslovenos, croatas, bosnios y los albaneses de Kosovo.

Aproximadamente 100.000 personas murieron durante el conflicto y más de 2,5 millones fueron desplazadas.

Ratko Mladic en Sarajevo, febrero de 1994. Foto: AFP

Quién era Ratko Mladic

Mladic, un hombre de rostro rubicundo e imponente, con una voz atronadora, penetrantes ojos azules y un sentido grandioso de sí mismo, fue oficial del Ejército Popular Yugoslavo y dirigió el ejército de los serbios de Bosnia a principios de la década de 1990.

En vísperas de la masacre de Srebrenica, prometió vengar la conquista de Serbia siglos atrás por los turcos otomanos musulmanes. Durante diez días, sus soldados persiguieron, capturaron y ejecutaron sumariamente a miles de bosnios, alineándolos con las manos atadas a la espalda y fusilándolos. Las mujeres fueron violadas. Los llamamientos internacionales a la moderación fueron ignorados.

Las fuerzas serbias enterraron los restos, los desenterraron de nuevo y los esparcieron en fosas comunes lejanas en un esfuerzo organizado por ocultar pruebas incriminatorias de crímenes de guerra.

El juicio de Mladic fue uno de los últimos de gran repercusión en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya. El tribunal concluyó sus sesiones tras juzgar a casi 100 responsables de las atrocidades de las guerras de los Balcanes, incluido el jefe de Mladic, Radovan Karadzic, líder político de los serbios de Bosnia.

Karadzic, arrestado en 2008, fue condenado en 2016 por cargos casi idénticos a los de Mladic, y su sentencia se extendió a cadena perpetua tres años después.

La detención de Mladic fue un momento clave en el largo esfuerzo de Serbia por dejar atrás su condición de nación marginada. Eliminó un obstáculo importante para la aún pendiente adhesión del país a la Unión Europea, que se había cansado de la negativa de los sucesivos gobiernos serbios a capturarlo.

Cuando finalmente lo localizaron, se escondía en casa de un primo y estaba tan desesperado por dinero que una de sus demandas recurrentes era la restitución de su pensión militar congelada.

Cartel de búsqueda, publicado el 2 de marzo de 2000 por el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., muestra al presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, a Radovan Karadzic y a Ratko Mladic. Foto: AFP

Además de ser el autor intelectual de la masacre de Srebrenica, Mladic fue finalmente condenado también por múltiples delitos relacionados con el asedio de Sarajevo, la capital de Bosnia, que duró casi cuatro años y en el que murieron 10.000 personas, entre ellas 1.500 niños.

Durante el asedio, el más largo en la historia de la guerra moderna, los hombres de Mladic bombardearon la ciudad desde las montañas circundantes y aterrorizaron a la población civil con disparos de francotiradores. Los jueces también lo declararon culpable de la persecución y el exterminio de los no serbios que vivían en amplias zonas de Bosnia.

En Serbia, la destreza militar de Mladic era legendaria. Ljiljana Bulatovic, quien escribió su biografía, afirmó que seguía siendo un héroe para muchos serbios, quienes siempre lo considerarían "el protector mítico del pueblo serbio".

Ratko Mladic sonríe desde el banquillo de los acusados antes de la audiencia del veredicto final de apelación contra su condena por genocidio por la masacre de Srebrenica de 1995. Foto: AFP

Ratko Mladic nació en la pobreza en la remota aldea de Bozanovici el 12 de marzo de 1943, cuando la zona formaba parte del Estado Independiente de Croacia, un estado títere nazi dominado por nacionalistas croatas fanáticos.

Su padre, Neda Mladic, un serbio miembro de la resistencia partisana liderada por los comunistas, murió cuando Ratko era un niño pequeño, y su madre, Stana (Lalovic) Mladic, lo crió a él y a sus dos hermanos. La experiencia de su familia sembró en Mladic un profundo temor a que los serbios, a menos que tuvieran la sartén por el mango, siempre serían perseguidos por los croatas y otros grupos étnicos.

De joven se dedicó a la metalurgia, pero pronto optó por la carrera militar para su formación. Gracias a su agudeza mental, su fuerza física y un carisma que inspiraba una profunda lealtad, Mladic ascendió rápidamente en el Ejército Popular Yugoslavo.

Se dice que, al principio de su carrera militar, se adhirió a la versión de comunismo de Josip Broz Tito, que rechazaba el nacionalismo y abogaba en cambio por la fraternidad yugoslava como forma de mantener unida la frágil coalición de repúblicas multiétnicas y multirreligiosas de Yugoslavia.

Tito falleció en 1980, y tras el resurgimiento del resentimiento nacionalista por parte de Milosevic y el inicio de la desintegración de Yugoslavia a principios de la década de 1990, Mladic retomó la causa de Milosevic: frenar el separatismo y asegurar el dominio de los serbios, el grupo étnico mayoritario. En 1992, un mes después de la declaración de independencia de la República de Bosnia, las fuerzas de Mladic iniciaron el asedio de Sarajevo.

En 1994, su hija Ana, una estudiante de medicina de poco más de 20 años, se suicidó con la preciada pistola militar de su padre, aparentemente angustiada por las acciones de este en la guerra.

Ratko Mladic en las afueras de Sarajevo, el 15 de febrero de 1994. Foto: AFP

En julio de 1995, con las cámaras grabando, los guardaespaldas de Mladic repartieron caramelos a niños bosnios. "Nadie saldrá herido", les dijo Mladic a mujeres y niños aterrorizados el 12 de julio, mientras acariciaba la cabeza de un niño pequeño. En ese momento, sus soldados se preparaban para llevar a cabo la masacre.

Tras la masacre, la indignación en Washington y Europa impulsó una campaña de bombardeos de la OTAN que derrotó a las fuerzas serbobosnias y condujo a los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a las guerras de los Balcanes en diciembre de 1995, aunque el conflicto en la antigua Yugoslavia volvió a estallar en 1998 por Kosovo.

En 1995, el tribunal internacional de La Haya, creado dos años antes, acusó a Mladic de crímenes de guerra y genocidio relacionados con el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica.

La caída de Mladic

Mladic, que contaba con la protección de Milosevic, no pasó desapercibido de inmediato. Se movía entre los cuarteles militares, según amigos que lo visitaban para jugar al tenis de mesa o al ajedrez. Durante varios años, visitó la tumba de su hija. Rodeado de guardaespaldas, asistió a un partido de fútbol chino-yugoslavo en Belgrado en el año 2000.

Milosevic cayó del poder en el año 2000 y al año siguiente fue arrestado y enviado a La Haya para ser juzgado. (Falleció en 2006, cuando su juicio estaba a punto de concluir).

Mladic se vio obligado a pasar a la clandestinidad y se cree que estuvo protegido por aliados en el ejército y los servicios de inteligencia serbios. Su esposa, Bosiljka, y su hijo, Darko, intentaron, sin éxito, que lo declararan muerto. Le sobreviven.

Finalmente, fue capturado solo, con dos pistolas cargadas al costado, y se entregó voluntariamente.

—Felicitaciones —dijo cuando los agentes irrumpieron—. Soy a quien buscaban.

Por Dan Bilefsky / The New York Times