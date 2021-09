Crisis en Argentina: ¿qué dijo Alberto Fernández tras las renuncias de ministros?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la primera vez que Alberto Fernández, presidente de Argentina, se manifiesta tras la renuncia de varios ministros e integrantes del gobierno de ese país. Y el mandatario eligió su cuenta de Twitter para manifestar que “la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”.

Un día antes de este tuit, cinco ministros presentaron la renuncia. A su vez, el gabinete del gobernador de Axel Kicillof también puso su renuncia a disposición. Wado de Pedro, uno de los ministros que presentó su renuncia, expresó que "escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".

Días antes, el 12 de setiembre, los argentinos votaron en las elecciones legislativas primarias, denominadas PASO, y los resultados no fueron los esperados por el gobierno.



El presidente ese mismo domingo expresó que “evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe”, sin embargo Fernández no volvió a expresarse sobre el tema y ayer se retiró de la Casa Rosada sin dar declaraciones.

En su tuit, expresó además que “la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo”y que “no es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”.



Respecto al respaldo de organizaciones sociales que habían convocado una marcha para esta tarde, Fernández agradeció el apoyo y dijo que valora “el gesto de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo”, sin embargo, el presidente argentino pidió no manifestarse ya que prefiere que “toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre”.

La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda reesponsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Sobre las elecciones, Fernández dijo: “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí” y que su gestión continuará desarrollándose como él lo crea conveniente. “Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, culminó el hilo de Twitter.



Renuncia de Eduardo de Pedro

El primer ministro en presentar su renuncia fue el del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Un día después, y tras publicar el tuit antes mencionado, La Nación informó, en primera instancia, que según fuentes Fernández le habría aceptado la renuncia. Sin embargo, minutos después el Gobierno desmintió la noticia.



El Presidente de la Nación no ha aceptado ninguna renuncias de las que se han presentado”, dijo Vilma Ibarra secretaria de Legal y Técnica, una de las funcionarias más cercanas al jefe del Estado, según consignó el medio argentino.