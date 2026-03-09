Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: qué sucede en cada país, sus avances y retrocesos

Países de todo el mundo llegaron ayer al 8 de marzo, Día de la Mujer, con algunos avances, como la mayor presencia de mujeres en cargos directivos, pero también con retrocesos, como el aumento de cifras de feminicidio, la menor participación femenina en la toma de decisiones, la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones y otros indicadores.

Hubo manifestaciones en las principales ciudades para conmemorar este día, en algunos casos sumando a este tema otras reivindicaciones políticas o sociales. Veamos algunos casos.

En la Unión Europea (UE), casi dos años después del inicio de la legislatura comunitaria, los Veintisiete avanzan hacia la igualdad, pero el ritmo es todavía lento: aún serán necesarios 50 años más para lograr la meta de la igualdad plena, según el análisis más reciente del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). El lemá en la UE es “más implementación, menos legislación”. Entre 2019 y 2024, el bloque comunitario impulsó un amplio marco legal con la aprobación de cuatro directivas sobre violencia de género, transparencia salarial, conciliación de la vida familiar y equilibrio en los consejos de administración, que ahora llevan a Bruselas a enfocarse en su implementación y a ralentizar el ritmo legislativo.

En México, la inseguridad en las calles es alto en el caso de las mujeres, muchas de las cuales desaparecen y no pueden ser ubicadas por las autoridades. En materia laboral, los hombres perciben 25 % más ingresos que las mujeres, una brecha salarial que se amplía hasta un 45 % entre quienes tienen menores niveles de escolaridad, según el Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aunque la brecha salarial tiende a disminuir conforme aumenta el nivel educativo, la desigualdad persiste incluso entre personas con estudios superiores.

Por su parte, el gobierno argentino divulgó ayer domingo un mensaje por el Día de la Mujer con críticas a las políticas de género de sus predecesores, a las que definió como “una estafa millonaria”. En un mensaje difundido en redes sociales y acompañado de un video de movilizaciones feministas en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei defendió la decisión que tomó al asumir en diciembre de 2023 de eliminar el Ministerio de la Mujer por considerarlo impulsor de “agendas ideológicas absurdas”.

“Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la patria”, sostuvo en X. Sin embargo, en febrero, un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió que en Argentina “la disolución del Ministerio y la reestructuración de las instituciones de igualdad de oportunidades han dado lugar a fragmentación de responsabilidades, debilitamiento de la coordinación interministerial y reducción de la capacidad técnica dedicada al avance de los derechos de la mujer”. Entre las políticas públicas afectadas, el organismo de la ONU cita la desfinanciación de la línea 144 de emergencia para víctimas de violencia doméstica en un país donde se registraron 271 femicidios en 2025, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

“Juntas Somos Gigantes” En el 8M también gritan “no a la guerra” En todo el mundo hubo ayer domingo marchas por el Día Internacional de la Mujer, en manifestaciones para pedir igualdad de oportunidades, el fin de la violencia contra las mujeres y también el cese de la guerra en Medio Oriente. Desde Rio de Janeiro, pasando por Caracas, Madrid y París, las manifestaciones expusieron los desafíos pendientes sobre los derechos de las mujeres. Una multitud marchó en Rio de Janeiro detrás de una pancarta con el mensaje “Juntas Somos Gigantes”, mientras que en la capital venezolana cientos pidieron la libertad de las presas políticas en el país. AFP

En Bolivia, miles de mujeres se movilizaron para reclamar contra la impunidad en casos de abusos sexuales y de violencia machista, que se ha cobrado 19 vidas en el país en lo que va de año. “¡Cuidado! El machismo mata” y “Marchamos porque estamos vivas y no sabemos hasta cuándo” fueron las consignas.

En Chile, con sus 16 años como diputado (2002-2018), José Antonio Kast, que esta semana será investido Presidente, votó en contra de gran parte de las leyes que han supuesto avances en los derechos de las mujeres. Durante la tramitación de la despenalización del divorcio en 2004, por ejemplo, el abogado dijo que la “familia jamás le ha hecho daño a ninguna sociedad en el mundo, a diferencia del divorcio”.

Cuando se votó la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud público aseguró que esta fomentaba la iniciación sexual de los jóvenes y la bautizó como “la pastilla del egoísmo”. Las feministas temen que Chile imite los caminos de la Argentina de Milei, el que fue el Brasil de Bolsonaro o El Salvador actual de Bukele. “Hay señales claras de que se están preparando condiciones para desmantelar conquistas históricas en derechos reproductivos en la región”, asegura Catalina Calderón, directora de la organización internacional Women’s Equality Center (WEC), con sede en EE.UU..

Uruguay conmemoró un 8M marcado por la polémica de la consigna antiimperialista impulsada por el PIT-CNT, que convocó a un paro y a una movilización. Dicha consigna fue cuestionada por activistas feministas como la integrante de la Intersocial Feminista Soledad González, quien criticó que ese lema del Día Internacional de la Mujer no refleja la desigualdad que estas sufren. “Las mujeres no estamos reflejadas en esa consigna. Esa consigna puede estar en la convocatoria de cualquier movilización, cualquier día del año y no le cambiarías nada, ni una coma. A mí no me representa”, dijo González a la agencia EFE.

De su lado, Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, reclamó más mujeres en los espacios de toma de decisión ante las tensiones geopolíticas y las amenazas a las conquistas feministas. Aído diagnostica que la agenda feminista debe centrarse en aumentar la representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad y en tejer alianzas más allá de los gobiernos.

“Estamos en un momento donde las mujeres y las niñas en América Latina nunca han estado tan cerca de la igualdad de género, ni nunca han estado tan cerca de perder todo lo alcanzado”, declaró.

Una mujer asesinada cada 32 horas San Pablo contra el récord de femicidios Miles de mujeres desafiaron ayer domingo las inclemencias climáticas en la principal avenida de San Pablo para protestar contra el récord de feminicidios en el estado, en donde una mujer fue asesinada cada 32 horas. En la Avenida Paulista, corazón financiero y neurálgico de Suramérica, el Día Internacional de la Mujer estuvo marcado por un temporal implacable; el viento volaba los carteles y la lluvia torrencial, junto a las sucesivas alertas de Defensa Civil, obligaron a interrumpir el acto en varias ocasiones, pero no lograron disolver la determinación de las asistentes. “Por todas las mujeres que fueron asesinadas y no pudieron estar aquí”, rezaba el lema en carteles que se desplegaron ayer. EFE

Con información de EFE y AFP