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China responde a video de la CIA y promete tomar “todas las medidas necesarias” contra el espionaje

La Agencia Central de Inteligencia publicó el jueves un video en su canal de Youtube dirigido a oficiales chinos con la intención de reclutar espías. La CIA difundió varios videos similares en 2025

El País
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14/02/2026, 03:05
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Video de la CIA que busca reclutar espías en China.
Video de la CIA que busca reclutar espías en China.

China prometió ayer viernes tomar “todas las medidas necesarias” contra las actividades de espionaje extranjeras, después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos difundiera un video de reclutamiento dirigido a oficiales militares chinos.

China tomará todas las medidas necesarias para combatir resueltamente las actividades de infiltración y sabotaje de fuerzas extranjeras anti-China y salvaguardar resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

La CIA publicó el jueves un video en su canal de Youtube, que muestra a un oficial chino que decide contactar a la agencia de inteligencia estadounidense tras concluir que “los líderes lo único que protegen son sus propios intereses”. El texto en chino que acompaña el video solicita filtraciones sobre los líderes y el ejército de Pekín, así como sobre otras áreas.

“¿Tiene información sobre altos líderes chinos? ¿Es usted un oficial militar o tiene vínculos con el ejército? ¿Trabaja en los ámbitos de inteligencia, diplomacia, economía, ciencia o tecnología avanzada, o trata con personas que trabajan en esos campos?”, pregunta el texto.

"¿Tiene información sobre altos líderes chinos?: la CIA busca reclutar espías y apela a militares descontentos

Lobby de las oficinas de la CIA en Virgina, Estados Unidos.
Lobby de las oficinas de la CIA en Virginia, Estados Unidos.
Foto: archivo El País.

“Por favor, contáctenos. Queremos comprender la verdad”, dice, y añade que la CIA puede contactarse “de forma segura a través de nuestro servicio oculto en Tor”, un navegador en la darknet, la versión clandestina de internet.

El año pasado, la CIA difundió varios videos el año que según el director de la agencia, John Ratcliffe, buscaban reclutar funcionarios chinos.

Ratcliffe dijo en una declaración que videos similares publicados el año pasado habían alcanzado una audiencia significativa. “Seguiremos ofreciendo a los funcionarios del gobierno y a los ciudadanos chinos la oportunidad de trabajar juntos por un futuro más brillante”, sostuvo.

Delcy Rodríguez recibe a la CIA y crecen las certezas sobre la colaboración del nuevo régimen con EE.UU.

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