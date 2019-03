Caso Madeleine: por qué sus padres no lloraron en los medios por la pérdida de su hija

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ocurrió en el mes de mayo de 2007. Hace ya casi 12 años. La pequeña Madeleine McCann, británica, de solo 3 años, desapareció misteriosamente mientras pasaba sus vacaciones junto a sus padres en un balneario portugués denominado Praia da Luz.



A partir de ese momento, se desataron numerosas conjeturas acerca de lo que había pasado con Madeleine, a quien el gobierno de Gran Bretaña aún continúa buscando internacionalmente.

Las teorías van desde la idea de que hubo un secuestro de la menor para llevarla a una red de trata, y que todavía está con vida, hasta la que presentó un policía portugués, que señala que la niña murió en un accidente en Portugal y sus propios padres ocultaron el cadáver.

El estreno que se produjo hace pocos días en la plataforma Netflix del documental La desaparición de Madeleine McCann, volvió a traer el caso al centro de la opinión pública. Y ahora apareció una nueva revelación que explica la actitud que tuvieron Katy y Gerry McCann, los padres de la pequeña, en los días posteriores a la pérdida de su pequeña hija.



Los policías recomendaron a los padres de Madeleine que no demostraran sufrimiento frente a las cámaras. En aquel momento, la opinión del público que seguía el caso era de sorpresa ante la supuesta frialdad demostrada por los padres de la pequeña cuando se mostraban frente a las cámaras. La gente esperaba ver a dos personas destrozadas por el tamaño de la pérdida, y se encontraban en cambio con un padre y una madre muy parcos en el momento de emitir sus declaraciones.

Pero hoy, unos 12 años después de la misteriosa desaparición, Clarence Mitchell, un periodista que se convirtió en el vocero de la familia McCann pocos días después del hecho, explicó en una entrevista al medio británico The Telegraph el porqué de esta actitud parca de los papás de Madeleine.



"Una de las razones por la que ellos parecían tan controlados fue porque se les dijo ni bien sucedió la desaparición que en casos de secuestros por parte de pedófilos, los malhechores suelen mirar la cobertura del hecho en los medios y se regocijan viendo la angustia que ellos mismos provocan", explicó Mitchell.



El vocero de la familia de Maddie, como llamaban a la pequeña, agregó: "Entonces, fue la misma policía la que les dijo a los padres de Madeleine que no lloraran, ni mostraran ninguna emoción. Kate y Gerry, ambos doctores y ambos lógicos, no le iban a dar a los perpetradores del hecho la satisfacción de verlos sufrir. Por eso estaban tan rígidos".



Michell expresó que él entendía que a la opinión pública en general la actitud de los padres le resultara "sospechosa", y que por eso ellos no habían despertado empatía con la gente. "Es como que el público esperaba otra reacción de los padres", sentenció el vocero de los McCann.



El periodista admitió también que los papás de Madeleine desde que aparecieron en escena, y quizás a causa de esta manera de comportarse ante los medios, habían recibido todo tipo de maltrato de la gente y que él mismo también, como parte del entorno de la familia, había sumado una importante cantidad de trolls en su contra en las redes sociales.