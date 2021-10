Caso Madeleine McCann: fiscales están “100% seguros” de quién es el asesino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Los investigadores del caso Madeleine McCann -la niña británica que desapareció en 2007 cuando tenía tres años en un complejo hotelero en Praia da Luz, Portugal, donde se hospedaba junto a sus padres- están 100% seguros de que el principal sospechoso Christian Brueckner asesinó a la menor.

Los fiscales alemanes ya tienen la evidencia para acusar a Brueckner, quien actualmente está una cárcel alemana cumpliendo una pena por violación, y esperan completar la investigación para el año que viene.



“Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató”, dijo a The Mirror Hans Christian Wolters, quien está a cargo de la investigación. Según explicó, las pruebas los “convencieron al 100%” de que Brueckner mató a Maddie, por lo que esperan construir un caso lo más sólido posible para presentar en su contra.



Además, como el acusado en la actualidad está en la cárcel cumpliendo una pena de siete años tras haber sido declarado culpable de violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 (dos años antes de la desaparición de la niña y cerca del lugar del presunto crimen), en un domicilio de Praia da Luz, el equipo de investigadores está tomándose su tiempo para seguir consiguiendo nuevas evidencias antes de presentar cargos y llevarlo a juicio.



“Ahora es posible que podamos presentar cargos. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con el mejor cuerpo de evidencia posible”, aclaró Wolters. “Como todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición”, añadió.



Si bien el fiscal alemán aseguró que ya tienen información suficiente, continuarán investigando, dado que el sospechoso está en prisión. “No tenemos esa presión sobre nosotros. Tenemos tiempo en nuestras manos”, consideró.



A pesar de los adelantos en el caso, los fiscales admiten que no tienen pruebas para demostrar que la niña está muerta. No saben cómo murió y no hay ADN o evidencia fotográfica que vincule a Brueckner con el presunto asesinato. Sin embargo, Wolters se muestra confiado y, dirigiéndose a los padres de Maddie, dijo: “Estamos seguros de que tenemos al hombre que se llevó y mató a su hija”.

Luego, continuó: “Todo lo que puedo hacer es pedirle paciencia. Personalmente, creo que se llegará a una conclusión el año que viene. No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basados en la evidencia que tenemos, esto no conduce a ninguna otra conclusión. No puedo decir en base a qué asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva”.



Entre la evidencia a la que se refiere está una “confesión” que Brueckner le hizo a un amigo y un análisis telefónico que muestra que estaba en el lugar de la desaparición cuando Maddie desapareció. “Es una evidencia circunstancial, no tenemos evidencia científica. Si tuviéramos un video del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner en cámara, no habríamos tenido que hacer un llamamiento público. Pero solo tenemos pruebas circunstanciales”, observó.



“El caso está progresando”, confió Wolters, quien también contó que se entrevistó a un “número muy grande” de personas, aunque aún resta encontrar a la persona con la que el sospechoso habló por teléfono cuando desapareció la niña. “No encontramos pruebas para descartar las sospechas de Brueckner. Todo lo que hemos encontrado encaja en el escenario. Tal vez estemos a mitad [de la investigación]”.

A su vez, Wolters adelantó que probablemente Brueckner sea acusado a principios del año que viene por otros presuntos delitos en Portugal, como la violación de una mujer irlandesa en el Algarve en 2004 y dos actos de exhibicionismo que supuestamente realizó frente a menores.