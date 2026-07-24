Caos en el sistema de transporte de Sao Paulo: incendio en un tren obligó a la gente a abandonar los vagones

Un incendio en un vagón de tren este jueves y un corte de luz interrumpieron el servicio en las líneas 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade de Trivia Trens, en Sao Paulo (Brasil). El incidente, ocurrido entre las estaciones de Brás y Engenheiro Goulart, obligó a los pasajeros a abandonar los vagones y caminar por las vías hacia las estaciones.

Los videos compartidos por los usuarios en redes sociales muestran el caos en las estaciones afectadas. Las imágenes muestran andenes abarrotados, largas filas, pasajeros caminando por las vías tras bajar de los trenes y los bomberos luchando contra el fuego. Los usuarios también reportaron mayores tiempos de espera y falta de información sobre las operaciones durante los incidentes.

Incendio en línea de trenes en Sao Paulo Foto: O globo/GDA

¿Cómo comenzó el incendio?

Según la compañía, el incidente comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana en la zona de la estación de Brás y afectó al servicio de trenes hasta la estación de Engenheiro Goulart. Las imágenes difundidas por TV Globo mostraron a pasajeros caminando por las vías tras la interrupción del servicio.

Linha 11 coral trem pegando fogo entre o Tatuapé e Brás pic.twitter.com/a7J91dQIbw — Sinklay (@Sinklayjogador) July 23, 2026

Linha 11 coral vive com falhas ! pic.twitter.com/qdgKwESiQL — GegeTips (@gervisantos) July 23, 2026

Según G1, uno de los pasajeros que se encontraba en el tren cuando se cortó la luz afirmó que la primera reacción de los pasajeros fue presionar el botón de emergencia; sin embargo, según él, las alarmas no funcionaron. En uno de los videos difundidos, se puede ver cómo el fuego se acerca a las personas que estaban dentro del vagón.

La compañía informó que las operaciones comenzaron a normalizarse alrededor de las 10:24 a. m. Actualmente, las líneas 11-Coral y 13-Jade operan en todo su recorrido, mientras que la línea 12-Sapphire opera parcialmente entre las estaciones Tatuapé y Calmon Viana.

Con información de O Globo/GDA