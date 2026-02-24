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El País Mundo

Cambio de gabinete en Paraguay: Peña designa nuevo ministro en cartera de Industria y Comercio

Marco Riquelme se comprometió a aumentar la productividad de la industria con más tecnología y capacitación y anunció que las más de 476.000 mipymes del país "van a estar en el centro".

24/02/2026, 02:30
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El Presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento a Marco Riquelme como nuevo Ministro de Industria y Comercio, durante una ceremonia oficial realizada en el Palacio de Gobierno, marcando una nueva etapa en la conducción de la cartera económica; febrero 2026.
El Presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento a Marco Riquelme como nuevo Ministro de Industria y Comercio.
Foto: Presidencia de la República del Paraguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó ayer al hasta ahora viceministro de Industria, Marco Riquelme, como nuevo titular de la cartera de Industria y Comercio, en el que además nombró otras autoridades. Durante su juramentación, en un acto encabezado por Peña en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), Riquelme aseguró que iniciará una “revolución industrial” en el país que colocará en “el centro” de las políticas públicas a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El funcionario reemplazó en el cargo a Javier Giménez, quien fue nombrado el 17 de febrero pasado como jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.

“Hoy iniciamos la revolución industrial en el Paraguay y la revolución industrial no es más que vincular las oportunidades de un mercado global con la capacidad local para generar riqueza para todos los paraguayos”, sostuvo el nuevo ministro en su discurso.

En ese sentido, se comprometió a aumentar la productividad de la industria con más tecnología y capacitación y anunció que las más de 476.000 mipymes del país “van a estar en el centro de esta revolución”.

Igualmente, declaró “la guerra frontal a la usura en el Paraguay”, al señalar que no descansará hasta que “ni una sola mipyme tenga que volver a recurrir a un usurero en búsqueda de financiamiento”.

EFE

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