Bolsonaro reafirma que Brasil podría dejar el Mercosur si hay problemas con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Jair Bolsonaro dijo el viernes que Brasil podría abandonar el Mercosur si surgen problemas con Argentina en caso de una victoria de la oposición en las elecciones generales de octubre.

"No creo que vaya a seguir el camino de la democracia" y el libre comercio, dijo Bolsonaro a periodistas en referencia al candidato presidencial Alberto Fernández.



“El actual candidato que está adelante en Argentina, que tiene de vice a Cristina Kirchner, ya estuvo visitando a Lula, ya dijo que es una injusticia que Lula esté preso, ya dijo que quiere rever el Mercosur. Entonces, Paulo Guedes, perfectamente afinado conmigo, por telepatía, ya dijo: ‘si (Fernández) crea problemas, Brasil sale del Mercosur’. Está avalado, sin ningún problema”, indicó Bolsonaro según consignó Clarín tras el encuentro que tuvo el presidente brasileño con periodistas a la salida del Palacio da Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia.

“Mira la Argentina, lo que ocurrió con la bolsa, con el dólar, con la tasa de interés de ellos. El mercado dio una señal de que no va a perdonar la izquierda en Argentina nuevamente, la gente va sacar (el dinero) de allá. Los empresarios no van a invertir en Argentina mientras no se resuelva la situación política”, agregó según Clarín.

El jueves, el ministro de Economía de Brasil ya había amenazado con abandonar el bloque en caso de una victoria de Fernández.

“El Mercosur, claro, es un vehículo de inserción de Brasil en el mercado internacional. Pero, ¿y si Cristina Kirchner entra y cierra su economía? Si la quieren cerrar, salimos del Mercosur. ¿Si quiere dejarla abierta? Bien, continuamos”, afirmó Guedes durante un evento con inversores en San Pablo. Y más adelante agregó: “¿Desde cuándo Brasil necesitó de Argentina para crecer?”.