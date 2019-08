Brasil presiona a un eventual gobierno kirchnerista con abandonar el Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El incendio económico que el presidente Mauricio Macri y el candidato opositor Alberto Fernández buscan apagar, luego del cimbronazo de las elecciones internas del domingo en Argentina, está recibiendo algunos chorros de combustible desde Brasil.

Primero fue el presidente Jair Bolsonaro, que dijo esperar una ola de migrantes argentinos en Río Grande del Sur, al estilo del éxodo venezolano, si gana en octubre la fórmula Fernández-Cristina Kirchner. Y la siguió ayer jueves su ministro de Economía, Paulo Guedes, que amenazó con sacar a Brasil del Mercosur si el kirchnerismo cierra la economía argentina.



“El Mercosur, claro, es un vehículo de inserción de Brasil en el mercado internacional. Pero, ¿y si Cristina Kirchner entra y cierra su economía? Si la quieren cerrar, salimos del Mercosur. ¿Si quiere dejarla abierta? Bien, continuamos”, afirmó Guedes durante un evento con inversores en San Pablo. Y más adelante agregó: “¿Desde cuándo Brasil necesitó de Argentina para crecer?”.



Según Guedes, el gobierno brasileño tiene una preocupación “cero” sobre una posible profundización de la crisis en Argentina, pese a que este país es el tercer socio comercial de Brasil, después de China y Estados Unidos.



Fernández, que lleva como vicepresidenta a Cristina Kirchner, logró 15 puntos de ventaja sobre Macri el domingo, un margen que los analistas argentinos ven difícil de descontar en las elecciones del 27 de octubre.

Bolsonaro apoya abiertamente la reelección de Macri, y alertó esta semana sobre las consecuencias que, en su opinión, traería un gobierno kirchnerista. “Miren lo que está pasando en Argentina ahora. Argentina se está hundiendo en el caos. Argentina comienza a seguir el rumbo de Venezuela, porque en las primarias los bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder”, dijo el miércoles en la ciudad de Parnaíba, en el estado de Piauí.



En respuesta, Fernández calificó a Bolsonaro de “racista, misógino y violento”.

Cristina Fernández criticó con dureza al presidente de Brasil. Foto: AFP

Un cruce de palabras que augura una relación de alta tensión entre los grandes vecinos de Uruguay, que podría impactar en el Mercosur y en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, firmado en junio tras 20 años negociaciones.



Fernández ha dicho que ese acuerdo fue “anunciado precipitadamente” para beneficiar electoralmente a Macri y que lo revisaría si llegase al poder.



Guedes dijo que la reelección de Macri facilitaría la apertura comercial de Brasil, incluso con Estados Unidos, por la muy buena relación entre el presidente argentino, Bolsonaro y Donald Trump. Los tres países están sondeando un acuerdo de libre comercio.

Pausa.

Las declaraciones de Guedes se dieron en un contexto de pausa en el agitado mercado cambiario en Buenos Aires. Ayer jueves el peso argentino se recuperó 4,12% respecto al dólar, luego de tres días en caída libre por el revés de Macri en las elecciones del domingo.



El tipo de cambio cerró en 59,72 pesos por dólar, luego de que Macri y Fernández hicieran llamados a la calma a los mercados. Al comienzo del día, Fernández consideró que un tipo de cambio a 60 pesos por dólar “es razonable”.



El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires tuvo una jornada al alza, con una ganancia de 3,89% una hora antes del cierre.



A lo largo de esta semana, la moneda argentina ha perdido 22,05%. El viernes pasado cerró en 46,55 pesos por dólar.

Dólar. Foto: AFP

En tanto, el riesgo país argentino, medido por el banco JPMorgan, ayer caía 188 unidades a 1.769 puntos básicos, tras alcanzar el miércoles su máximo desde noviembre de 2008 en 1.960 unidades.



Tras sostener una conversación telefónica, Macri y Fernández lanzaron el miércoles mensajes conciliadores en un intento por detener las turbulencias con que reaccionaron los mercados a las primarias. “Nuestra propuesta no supone riesgos de default, supone sí una lógica de funcionamiento distinta”, dijo Fernández.



Ayer jueves ambos reiteraron el tono de sus declaraciones. “Llamé a Alberto Fernández porque no especulo, primero pienso en los argentinos. Llevar racionalidad, convivencia en estos 60 días de proceso electoral es mi primer compromiso con todos los argentinos”, declaró Macri durante una reunión del Gabinete ampliada en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.



Fernández, en tanto, destacó que entre ambos quedó una “línea abierta sin intermediarios”.



“Le pedí al presidente que no insistan con el discurso de que vamos a ser Venezuela, porque no es cierto, y nada intranquiliza más a los mercados que eso. Se vuelve como una profecía autocumplida, se le termina volviendo en su contra”, dijo en una entrevista con radio Mitre.

IVA.

El miércoles Macri anunció un paquete de medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores y jubilados, entre ellas un aumento del salario mínimo, beneficios impositivos, devolución de impuestos, congelación del precio de la nafta por 90 días y más plazo para que las pymes paguen sus deudas con el fisco.

Mauricio Macri. Foto: AFP

Y ayer jueves el presidente anunció la eliminación hasta finales de este año del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta básica. “A partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional, que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país: vamos a eliminar el IVA en los principales alimentos que consumen las familias argentinas”, dijo Macri en un mensaje grabado.



La eliminación del IVA alcanzará a productos como el pan, la leche, el aceite, las pastas, la yerba mate, el arroz y el azúcar, entre otros. “Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país”, dijo el presidente. (En base a OGlobo/GDA, EFE, AFP y Reuters).

“Muñeco” gallardo preocupado El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo ayer jueves que está preocupado por la situación económica de Argentina pero descartó que sus jugadores piensen emigrar en busca de mejores contratos. Al “Muñeco” le consultaron en rueda de prensa si la fuerte devaluación del peso argentino respecto al dólar podría llevar a que algún futbolista dejara el club. “Uno es realista, uno observa y las cosas están difíciles”, respondió. Sin embargo, dijo que confía que ningún futbolista deje el club, al menos este año.

Inflación anual llegó a 54,4%

El índice de precios al consumidor en Argentina registró un alza de 2,2% en julio y acumuló un 25,1% desde enero, informó ayer jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La inflación alcanzó en los últimos doce meses un 54,4% de aumento, uno de los niveles más altos del mundo. El costo de vida se desaceleró el mes pasado respecto de junio, cuando el indicador arrojó un 2,7%. Sin embargo, la depreciación del peso de más de 18% esta semana anticipa una nueva escalada en agosto.