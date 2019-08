Macri: "No hay un presidente virtual, acá está el real; voy a tomar decisiones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Macri reunió hoy a su tropa en el Centro Cultural Kirchner (CCK) para una arenga motivacional tras la derrota en las elecciones primarias ( PASO) del domingo pasado ante Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos que obtuvo el 47,6 por ciento de los votos.



"Este es el único país del mundo donde el sistema institucional transforma una elección interna en un presidente virtual. Pero acá está el presidente real, que soy yo, y voy a tomar decisiones", dijo Macri, que afronta una turbulencia financiera desde el lunes, cuando devaluó el peso, escaló el dólar y se desplomó la bolsa.

Hoy, con los mercados más aliviados tras el intercambio entre Macri y Alberto Fernández, el presidente se mostró optimista y capaz de revertir el resultado electoral del 11 de agosto.



"Vamos a ganar, vamos a dar la pelea" dijo Macri. Lo escuchaba una multitud de funcionarios que llenaron el CCK. Y añadió: "He tenido muchas adversidades, me ha costado. Pero lo lindo es vencerlas".



En su discurso, más largo de lo previsto, leyó una carta de una vecina que le pedía fuerza. Y terminó con el "Argentina, Argentina".



Expuso, además, Elisa Carrió, que también pronosticó un triunfo el 27 de octubre próximo y quien comparó a la oposición con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



La vicepresidenta Gabriela Michetti señaló: "Estamos con un gol abajo, pero no perdimos el partido".