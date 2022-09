Bolsonaro y Lula entraron en la recta final de las elecciones apelando al “voto útil”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, y Luiz Inácio Lula da Silva, entraron en la recta final de las elecciones del domingo apelando al “voto útil”..

Lula lidera todas las encuestas, con cerca del 47% de la intención de voto, y llama al “voto útil” para intentar definir el pleito en la primera vuelta el domingo 2.



Mientras que Bolsonaro, con alrededor del 31%, lucha por reducir esa diferencia para intentar forzar la segunda vuelta, prevista para el 30 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos el domingo.

La polarización hace inviable que prospere cualquier otra candidatura, por lo que Lula y Bolsonaro ya no se disputan los pocos indecisos (4%) sino el “voto útil” de electores que no votan a un terceros candidatos (13%). “Creo que son las elecciones más polarizadas desde que Brasil recuperó la democracia (1985)”, dijo la analista Carolina Almeida de Paula, investigadora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. La analista aclaró, no obstante, que la polarización no significa que los dos candidatos sean extremos.



Esa división también se refleja en sus índices de rechazo: mientras que un 50% de los electores dice que no votaría por Bolsonaro de ninguna forma, un 38% dice lo mismo de Lula.



La estrategia de Lula en la recta final de la campaña ha sido buscar los votos del laborista Ciro Gomes (7%), tercer candidato más votado en las presidenciales de 2018, y de Simone Tebet (5%), representante de las principales fuerzas de centro. Los sondeos indican que Lula tiene posibilidades de alcanzar más de la mitad de los votos útiles en la primera vuelta y garantizar su elección, pero sabe que para ello necesita del “voto útil” de los electores de Gomes y Tebet.

La actual polarización ha generado tensiones y un ambiente crispado.



De acuerdo con una reciente encuesta, el 67,5% de los brasileños temen ser agredidos por sus posiciones políticas y un 3,2% dijeron haber sido amenazado por ese motivo en el último mes.



El politólogo Marco Antonio Carvalho Teixeira y Almeida de Paula espera que la normalidad se recuperará rápido debido a que las fuerzas de centro que hoy apoyan a Bolsonaro vienen acercándose a Lula, a quien ya respaldaron en el pasado. (Con información de EFE)