Binance afirmó que cubrirá “la totalidad de las pérdidas” de sus clientes, y siguen las investigaciones del robo masivo

La plataforma de criptomonedas Binance prometió nuevamente ayer sábado que cubrirá la totalidad de las pérdidas de sus clientes luego de un ciberataque “complejo” que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares, en lo que se considera el mayor robo de criptomonedas jamás perpetrado.

La compañía, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, afirmó que las investigaciones habían “descubierto puntos adicionales de brecha”. Inicialmente, Binance anunció que el ataque solo había implicado a un ordenador portátil. “Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo”, indicó en su cuenta X en español para América Latina.

Previamente, la compañía publicó una serie de mensajes, en ocasiones contradictorios, en los que aseguró que “los fondos de los usuarios están completamente seguros”, pero también que “cubrirá todas las pérdidas”.

Según sus últimas comunicaciones en ese perfil, el impacto total estimado del ciberataque se sitúa en alrededor de US$ 6.300 millones, de los que han podido congelar alrededor de 3.000 millones “hasta ahora” y las operaciones para congelar más fondos continúan, según Binance.

La cifra sería cuatro veces mayor que la del mayor ciberataque de este tipo hasta la fecha: los 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero de 2025 de la plataforma Bybit. La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como represalia por “The Interview”, una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos estaba investigando el ataque informático, mientras el FBI afirmó más temprano estar “informado del incidente” y señaló que busca “comprender su alcance, evaluar las posibles consecuencias y coordinar las medidas de investigación”.

El codirector de Binance, Richard Teng, dijo en un video en X el viernes que la plataforma reservó más de 6.340 millones de dólares de capital propio para cubrir los activos robados. “Nosotros jamás usamos los fondos de los clientes, por tanto estos no han sido tocados”, aseguró al precisar que el ciberataque se dirigió a un portafolio de Binance conectado a internet.

El ataque a Binance se produce cuando muchos observadores advierten de las crecientes capacidades de modelos de inteligencia artificial que puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad tecnológica. El presidente de la CFTC, el regulador estadounidense de los mercados de derivados, Michael Selig, declaró a CNBC que “el verdadero problema” es que son “plataformas extraterritoriales no reguladas, sin las mismas salvaguardias que nuestros mercados financieros en Estados Unidos”.

La cantidad supuestamente sustraída es cuatro veces superior a la suma que esos mismos hackers desde Corea del Norte, según el FBI, sustrajeron de la plataforma Bybit en febrero de 2025.

Con información de EFE y AFP