Artista disidente cubano fue sacado de prisión y se desconoce su paradero: qué dice la denuncia de ONG

La oenegé de defensa de derechos humanos, Cubalex, con sede en Miami, expresó ayer miércoles su preocupación por el paradero del artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue sacado de prisión el martes a dos días de cumplir su condena.

Otero Alcántara, de 38 años, se convirtió en una de las figuras más visibles de la disidencia cubana tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, una agrupación de artistas e intelectuales cubanos.

Cubalex denunció que Otero Alcántara fue trasladado el martes bajo un “fuerte operativo de la Seguridad del Estado” de la prisión situada a unos 40 kilómetros de La Habana, donde cumplía una condena de cinco años que concluye hoy 9 de julio. “Desde entonces, su familia y amigos cercanos no saben dónde está ni pueden verificar su estado físico”, dijo Cubalex en X.

“Versiones extraoficiales indican que permanece bajo custodia estatal en una vivienda no identificada. Las autoridades no brindaron información a su entorno”, escribió la oenegé.

Luis Manuel Otero Alcántara en Washington, Estados Unidos

Otero Alcántara fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo considera a preso de conciencia.

Otero Alcántara había aceptado el exilio una vez concluyese su pena de prisión, según su entorno cercano.

“Todo indica que las autoridades buscan mantenerlo aislado mientras se resuelve un proceso de parole humanitario en Estados Unidos”, sostuvo Cubalex.

Según la curadora de arte Yanelys Núñez, los trámites para obtener ese permiso temporal en Estados Unidos fueron gestionados por ella y por la activista cubana Anamely Ramos. AFP