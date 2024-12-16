Un taxista se quedó dormido dentro del auto al costado del Congreso argentino y debieron despertarlo policías

La Nación/GDA

Un inusual incidente vial se dio esta mañana en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), debieron cortar parcialmente el tránsito sobre la avenida Rivadavia para despertar a un taxista que se había quedado dormido arriba de la unidad.

Según el parte policial, “Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate (Befer) fueron desplazados esta mañana hasta la avenida Rivadavia al 1800, en Balvanera, ante una persona que no respondía a los llamados”.

Durante más de 20 minutos, personal policial intentó de diversas maneras constatar si el taxista estaba dormido o si había sufrido un problema de salud.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) debieron cortar parcialmente el tránsito sobre la avenida Rivadavia para despertar a un taxista que se había quedado dormido dentro del vehículo.https://t.co/LjeAydj4I7 pic.twitter.com/9r3jTP8UbS — LA NACION (@LANACION) December 16, 2024

“Se trató de un conductor de un taxi Renault Fluence que estaba estacionado, pero no estaba inconsciente, sino dormido”, aclararon en la comunicación las fuerzas de seguridad y agregaron: “Personal del SAME, que se presentó al igual que los efectivos de la Policía de la Ciudad, le consultaron al chofer, pero no fue necesario traslado alguno”.

Ante la consulta de La Nación, si el taxista había consumido alcohol o algún estupefaciente, indicaron que aún no se había dado a conocer si le practicaron los test correspondiente para determinar el estado del hombre que, tras despertarse, se fue del lugar.

En videos tomados por el usuario de X @hector_motocam se observa que el taxi está frenado en el segundo carril central a la altura del ingreso al anexo de la Cámara de Diputados, situado sobre la avenida Rivadavia.

En las imágenes, se ve cómo un grupo de policías sacuden el taxi para ver si el conductor reacciona, pero sin éxito. En otro, revisan a través de las ventanillas que el chofer presente signos vitales y, en un tercero, cómo es asistido por personal del SAME.