"Un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace 100 años", dijo el expresidente argentino Mauricio Macri

El expresidente argentino Mauricio Macri volvió a encender el debate público al reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la psicología social y la economía argentina. Durante una entrevista en el podcast La Fábrica, el líder del PRO introdujo el concepto de la "revolución de las expectativas", un fenómeno que, según su visión, genera una insatisfacción crónica en la sociedad contemporánea a pesar de los avances materiales.

Macri sostuvo que "la hipercomunicación ha distorsionado la percepción del bienestar, señalando que los estándares de vida actuales de los sectores vulnerables superan, en ciertos servicios básicos, a los que poseía la monarquía en el siglo pasado.

En un análisis que combina la sociología con la gestión política, el exmandatario cuestionó la falta de objetividad frente al progreso. "Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años", afirmó, tras enumerar el acceso a cloacas, agua corriente, transporte y educación pública como pilares que hoy se dan por sentados.

Para Macri, la sociedad ha caído en una "locura" de correr detrás de lo que cree que le falta, perdiendo de vista los logros alcanzados. Esta postura se vincula directamente con su visión sobre el rol del Estado y la carga impositiva, temas que también abordó al referirse a la crisis laboral en el sector industrial.

🔴 MACRI: "El mundo está cada día mejor, un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace cien años, tiene cloaca, agua corriente, acceso al transporte público y a la educación pública, es una locura" pic.twitter.com/hUCL2tWssB — El Economista (@ElEconomista_) February 23, 2026

La crisis de Fate y el mensaje a los 900 despedidos

El cierre de la emblemática planta de neumáticos Fate en San Fernando fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Ante la pérdida de más de 900 puestos de trabajo, Macri lamentó la "imprevisibilidad" que atraviesa el país y envió un mensaje de resiliencia a los operarios afectados.

El expresidente instó a los trabajadores a "poner garra" y "reestructurarse" si fuera necesario, defendiendo la capacidad de creación de la fuerza laboral frente a un escenario económico adverso. Esta situación fue utilizada por el empresario para recalcar la necesidad de un entorno más estable para la inversión privada.

Expresidente de Argentina Mauricio Macri. Foto: Estefanía Leal

Propuesta impositiva y el rol del Estado

En cuanto a la solución para la crisis productiva, el líder del PRO fue categórico al proponer una reforma profunda en el esquema tributario. Macri argumentó que el Impuesto a las Ganancias debería ser el "único tributo" que pague el empresario, con el fin de que ese excedente sea redistribuido para "darle una segunda mano al resto de la sociedad".

Según su planteo, el Estado debe enfocarse en una administración eficiente y en garantizar la seguridad del sistema, eliminando las distorsiones que, a su juicio, impiden que las empresas argentinas sean competitivas y puedan sostener el empleo a largo plazo.

La Nación/GDA