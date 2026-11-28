Argentina anunció este sábado que continuará su disputa jurídica con Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las islas Malvinas, después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara su pedido de medidas provisionales para detener el avance de la explotación.

El proyecto Sea Lion, a cargo de la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé explotar un yacimiento al norte del archipiélago.

El presidente argentino, Javier Milei, señaló en un comunicado tras el fallo que "esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia".

Vista aérea de Port Stanley, Islas Malvinas (Falkland Islands), territorio reclamado por el gobierno argentino. Foto: AFP

Buenos Aires, que disputa con Londres la soberanía de este archipiélago en el Atlántico sur, inició en septiembre un procedimiento de arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero. Como la constitución de ese tribunal lleva tiempo, acudió al TIDM en octubre para solicitar las medidas provisionales.

El tribunal, con sede en Hamburgo (Alemania), rechazó este sábado por 18 votos contra tres la solicitud de Buenos Aires al considerar que requeriría pronunciarse sobre la soberanía de las islas, una cuestión que excede su competencia.

La postura del gobierno de Javier Milei ante el fallo

En un comunicado publicado en X tras la decisión, Milei señaló que avanzará "sin demora" en la constitución del tribunal arbitral y destacó que su gobierno "seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir" la explotación de recursos en las islas.

Milei informó además que inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos vinculados, según el gobierno, con la explotación de recursos naturales en la zona.

Las islas están bajo control británico y su soberanía es reclamada por Argentina. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Veteranos argentinos de aquella guerra expresaron el sábado en un comunicado su "profunda preocupación y enérgico repudio ante el grave revés diplomático y jurídico sufrido" por Argentina y señalaron que la decisión "deja el camino libre" para el avance del proyecto petrolero.

Una persona asiste a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

En el comunicado, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata solicitó al Congreso la interpelación del canciller, Pablo Quirno, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por "la fallida estrategia jurídica y diplomática presentada".

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.

AFP