Hombre se atragantó con un chipá y murió mientras esperaba a retirar una tarjeta de débito en el banco

Un hombre de 71 años murió este martes por la mañana luego de atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido en una sucursal bancaria del centro de Posadas, Misiones, Argentina. Aunque empleados, personal de seguridad, policías y médicos intentaron asistirlo durante varios minutos, no lograron salvarle la vida.

La víctima fue identificada como Domingo Celestino Silva, quien había concurrido poco después de las 9:00 a una sucursal del Banco Macro situada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires para retirar una tarjeta de débito.

Según la información suministrada por la Policía de Misiones, antes de ingresar al banco el hombre había comprado un chipá, uno de los tentempiés más tradicionales del noreste argentino y de Paraguay. Mientras aguardaba a que llegara su turno comenzó a comer el panificado, pero un trozo quedó alojado en sus vías respiratorias y comenzó a respirar con dificultad.

La situación generó momentos de desesperación dentro de la sucursal. Los pedidos de ayuda movilizaron rápidamente al personal de seguridad del banco y a efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones, quienes acudieron de inmediato para asistir al jubilado.

Los primeros en intervenir le practicaron la maniobra de Heimlich y lograron extraer el trozo de alimento que obstruía la tráquea. Sin embargo, para ese momento Silva ya había perdido el conocimiento.

Chipá de queso Foto: Archivo.

Pocos minutos después arribó una ambulancia con personal médico, que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por revertir el cuadro. Durante varios minutos los profesionales realizaron tareas de resucitación, pero finalmente debieron constatar el fallecimiento del hombre en el lugar.

Investigación por la muerte del hombre en un banco de Misiones

Tras el desenlace, la Policía preservó la escena y dio intervención a la Justicia. El juez de Instrucción Miguel Mattos se presentó en la sucursal junto con la médica policial, quien certificó que la muerte se produjo como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio no traumático por obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño”.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial hasta tanto los familiares completaran los trámites correspondientes para su entrega.

En paralelo, los investigadores tomaron declaración al personal de seguridad y a empleados de la entidad bancaria, mientras efectivos de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia para incorporar al expediente y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que Silva había llegado solo al banco y descartaron que antes de sufrir el atragantamiento hubiera mantenido algún tipo de discusión o incidente con empleados o clientes de la sucursal.

La Nación/GDA