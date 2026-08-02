El presidente Milei impulsó acuerdos con su homólogo de Corea del Sur, en paralelo al Mercosur

El presidente Javier Milei se reunió el pasado viernes con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la Casa Rosada. El mandatario coreano está de gira por la región y ya visitó Brasil y Chile. Antes también pasó por Estados Unidos y Alemania.

“Ambos presidentes dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos”, comunicó oficialmente la Casa Rosada, tras el encuentro.

Entre ambos mandatarios hubo primero una reunión bilateral que incluyó a sus respectivos cancilleres, Pablo Quirno y Cho-Hyun, y luego una reunión ampliada entre los equipos de los dos países.

Allí ambos líderes hablaron sobre la necesidad de fortalecer el “vínculo comercial bilateral” e imprimirle “celeridad”, en especial en los temas relacionados con la importación de petróleo por parte de Corea del Sur, afectada por la situación bélica alrededor del estrecho de Ormuz.

En el encuentro se habló de posibles acuerdos bilaterales y de convenios con el Mercosur, pero siempre con la premisa de que este bloque regional no fuera un obstáculo “para que la agenda de los dos países avance”, por la “burocracia” que podía implicar.

“Lee estuvo de acuerdo”, dijeron sobre el presidente coreano en la Casa Rosada. “Milei le trasladó su idea de que el Mercosur no sea un obstáculo para que la agenda en común de los dos países avance”, describió una voz al tanto de lo conversado. En la Casa Rosada resaltaron que “esto no significa salirse del Mercosur”. Milei es muy crítico del bloque regional, en el que ha hecho reiteradas menciones a la necesidad de mayor flexibilidad.

En Balcarce 50 insistieron en que “ellos están muy interesados en el tema energético” y resaltaron el potencial de Corea del Sur como importadores de petróleo y también su interés en proyectos como el de los minerales críticos, entre otros. “No queremos quedar atados a la burocracia de la lógica del Mercosur, que impide avanzar más rápido en la búsqueda de soluciones”, agregó una de las voces consultadas. Según explicaron, también se decidió la creación de una mesa de trabajo entre ambos países, con la participación del canciller Pablo Quirno por la Argentina.

El presidente coreano felicitó al mandatario argentino por la baja de la inflación y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI. Además de hablar sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y también en alimentos, hubo coincidencias en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico. Y destacaron el potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

La semana pasada el mandatario coreano pasó por Brasil y acordó con el presidente Lula la creación de un grupo de trabajo conjunto para reactivar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur, según consignaron medios internacionales. Luego, el líder coreano pasó por Chile, donde se encontró con José Antonio Kast, también en busca de acuerdos comerciales.

Cierre Proyecto de “shutdown” como existe en los EE.UU. Javier Milei anunció el envío al Parlamento de un proyecto para modificar la ley sobre el funcionamiento del Banco Central y para crear un mecanismo de ‘shutdown’ o cierre temporal de la Administración pública si hay déficit fiscal. “El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria”, afirmó Milei. Aseguró que estas reformas con eje en el Banco Central “pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”. El ‘shutdown’, que se aplica en países como los EE.UU., se determina por falta de fondos. “Se paralizarán actividades no esenciales del Estado. Se congelarán los gastos nuevos. No se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias”, dijo. EFE

Cecilia Devanna / La Nación (GDA)