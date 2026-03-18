Diputado argentino compró rifle de aire comprimido por internet y envío terminó en su oficina en el Congreso

Un episodio inusual rompió este mediodía la rutina legislativa en el anexo de la Cámara de Diputados de Argentina. Lo que debía ser una entrega rutinaria de una compra realizada a través de la plataforma Mercado Libre terminó activando de inmediato los protocolos de seguridad y los escáneres del edificio, luego de que el personal detectara un objeto sospechoso en un paquete dirigido a la oficina del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba, perteneciente al bloque del Pro.

El incidente, que generó demoras en el acceso y un rápido flujo de versiones en los pasillos parlamentarios, obligó a la intervención directa del personal de seguridad para verificar el contenido del envío. Al pasar por el control, el escáner reveló la silueta de un arma, lo que impidió que el bulto ingresara a las instalaciones y forzó al legislador a presentarse personalmente para aclarar la situación ante las autoridades de la Cámara.

El descargo de Javier Sánchez Wrba ante el incidente

El diputado, representante de Trenque Lauquen, minimizó el hecho y explicó que se trató de una confusión en la entrega de una compra personal. Según detalló Sánchez Wrba, el objeto era un arma de aire comprimido —un dispositivo neumático que no utiliza pólvora— destinado a tareas en su campo. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, aclaró el legislador, quien debió trasladar el paquete directamente hacia su vehículo particular para dar por finalizado el episodio.

Tras el malentendido, Sánchez Wrba remitió una nota formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para dejar constancia de lo ocurrido y evitar suspicacias sobre la naturaleza del envío. "No es un arma de fuego. ¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?", enfatizó ante la consulta de la prensa, buscando separar el hecho de cualquier connotación violenta o de inseguridad real dentro del recinto.

Cámara de Diputados argentina. Foto: EFE.

La ironía política y el protocolo de seguridad

Pese a las explicaciones técnicas, el suceso no tardó en cobrar vuelo en las redes sociales, alimentado por la reacción de otros legisladores. El diputado socialista Esteban Paulón utilizó su cuenta en la red social X para ironizar sobre la situación: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta y pidió que se la envíen a su oficina”, publicó, lo que contribuyó a que el tema se viralizara rápidamente entre los cronistas parlamentarios.

Desde el área de seguridad de la Cámara de Diputados confirmaron que el procedimiento se ajustó estrictamente a las normas vigentes. Las fuentes oficiales remarcaron que el arma nunca ingresó físicamente a las oficinas del anexo y que, tras la verificación y el retiro por parte del propietario, el tono del incidente fue bajado. Lo que comenzó como una posible amenaza terminó siendo anotado como una de las tantas anécdotas del folklore parlamentario actual.

OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO



Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso 😳

Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.



Seguimos con más informaciones… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026

Por Delfina Celichini, La Nación/GDA