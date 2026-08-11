Camioneta provocó un daño en zona protegida de Argentina que podría tardar 100 años en recuperarse

Un sector restringido de la Pampa del Leoncito, una planicie ubicada en Calingasta, en la provincia argentina de San Juan, sufrió un grave daño ambiental este jueves. El vehículo recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros antes de quedar atrapado y dejó marcas cuya recuperación natural podría demandar hasta un siglo.

La circulación había sido limitada temporalmente debido a que las lluvias y la acumulación de humedad habían vuelto especialmente vulnerable la superficie. Pese a esas condiciones, el conductor de la Toyota Hilux avanzó hacia el interior del área y el vehículo se atascó, lo que obligó a realizar distintas maniobras para intentar retirarla.

Según informó el medio sanjuanino Diario de Cuyo, tras revisar la base de datos del registro del vehículo y fuentes vinculadas con la investigación, se logró constatar que la titular de la camioneta no es la misma persona que conducía al momento del accidente. Las averiguaciones señalan que había dos hombres en el vehículo: el conductor fue identificado como un médico de 46 años.

La reconstrucción del episodio indica que la Hilux avanzó cerca de 1,5 kilómetros hacia el interior de la planicie. Cuando quedó encajada, el conductor habría intentado salir retrocediendo entre 200 y 300 metros, una maniobra que extendió el área afectada y multiplicó las huellas sobre la superficie.

Los intentos de retirar la camioneta habrían ocasionado daños adicionales. Las personas que se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable destinada al traslado de motos, pero la estructura se enterró en el suelo. Después, una de las motos habría circulado por el sector y generado nuevos rastros.

Camioneta ingresó a la Pampa del Leoncito, en San Juan. Foto: La Nación/GDA.

Ante la situación, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, se trasladó hasta la zona e ingresó a pie para evitar que otro vehículo ocasionara mayores daños. Además, buscó comprobar que no hubiera personas heridas o en peligro, especialmente por las bajas temperaturas que se registran durante la noche.

El relevamiento efectuado en el lugar permitió detectar surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. La dimensión de las marcas encendió la preocupación de las autoridades debido a las características del terreno, que necesita períodos extremadamente prolongados para recuperarse de cualquier alteración.

La posibilidad de que las marcas permanezcan durante décadas tiene un antecedente concreto. Los Andes informó que, en noviembre de 2025, varios vehículos UTV ingresaron a la Pampa del Leoncito y produjeron huellas de entre 10 y 15 centímetros. Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan calcularon entonces que la recuperación natural podía tardar entre 40 y 60 años. Como los surcos detectados ahora son todavía más profundos, Carbajal estimó que el proceso podría extenderse hasta los 100 años, aunque aclaró que no es especialista en la materia.

La Nación/GDA