"Andá al Bailando, payaso": insultos y amenazas entre abogados durante juicio por la muerte de Diego Maradona

Fue un escándalo y estuvo a punto de pasar a mayores. Por momentos se temió que pudiera derivar en algo físico, incluidos golpes. En una nueva audiencia del juicio en el que se procura establecer si hay responsabilidades penales atribuibles a siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, hubo una fuerte discusión entre el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro, y Francisco Oneto, letrado que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados.

“¡Sos un gil!”, le dijo Burlando a Oneto, que le respondió irónicamente: “Andá al Bailando, payaso”. Estaban cara a cara, en el pasillo, fuera de la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro, donde se desarrolla el juicio.

La discusión comenzó cuando declaraba el testigo Julio Soria, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que trabajó como custodio de Maradona.

El testigo, bajo juramento de decir la verdad, hizo referencia a Luque como el “médico de Diego” antes y después de su internación en la Clínica Olivos, donde lo operaron de un hematoma subdural.

Los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a cargo de la acusación pública, le preguntaron a Soria sobre conversaciones que tuvo con Luque y reprodujeron una serie de mensajes de voz de WhatsApp entre el testigo y el neurocirujano.

Por ejemplo, en un mensaje del 8 de noviembre de 2020, cuando Maradona estaba internado en la Clínica Olivos, Soria llegó a decir: “Al próximo médico que venga le meto un arrebato”. Y Luque le dijo: “Esos giles no son mi gente”. Era en referencia a dos médicos que probablemente irían a visitar al astro.

Leopoldo Luque. STRINGER/AFP fotos

El juez Alberto Gaig, a cargo de la presidencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, le preguntó: “¿Por qué tenía que parar a los médicos?”. Y la respuesta de Soria fue: “Estábamos hablando en forma de chiste”. Gianinna, en tanto, lloraba.

Como Soria no recordaba detalles sobre las conversaciones, los fiscales lo definieron como un “testigo hostil”. El presidente del tribunal hizo salir a Soria de la sala de audiencias.

En ese momento, Oneto dijo que Soria no era un testigo hostil. Finalmente, regresó a la sala de audiencias y el juez Gaig le explicó que debía recordar las conversaciones que había mantenido con Luque.

Entonces, Burlando le pidió al tribunal que le recordara al testigo que estaba declarando bajo juramento de decir la verdad y que el falso testimonio era un delito.

Oneto reaccionó y espetó: “Está amenazando a un testigo”. En un tono bajo, Burlando respondió: “Es una amenaza a tu defendido”.

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Maradona y su expareja, Verónica Ojeda en juicio por su muerte en San Isidro. Foto: AFP

Fuerte cruce

La discusión fue escalando. “Está amenazando a mi cliente; que se extraiga testimonio”, le pidió Oneto al tribunal. Y dirigiéndose a Burlando, dijo: “No me gusta que me griten. Es un irrespetuoso”. Después se levantó de su silla.

Burlando no se quedó callado. “Usted está mal de la cabeza”, le llegó a decir. La discusión subió de tono hasta que intervino el juez Alberto Ortolani. “Basta o los apartamos”, sostuvo.

Pero el enfrentamiento continuó afuera, en el pasillo, luego de que Oneto lanzara un “venga afuera, irrespetuoso”.

Ahí, cara a cara, se dijeron de todo. “Acá estoy chiquito. Me invitaste y acá estoy. Sos un gil”. Oneto respondió: “Sos un payaso de mierda, anda al Bailando”, el programa que conducía Marcelo Tinelli.

Leopoldo Luque fue médico personal de Diego Armando Maradona. Foto: AFP.

Paces

Tras el escándalo, el juez Gaig tuvo una charla con ambos. Después, cuando se reanudó la audiencia, el magistrado avisó que la próxima vez iban a ser echados de la sala.

Después, cuando terminó la jornada, luego de la conclusión de la declaración de Soria y una nueva ampliación de indagatoria de Luque, Burlando y Oneto “hicieron las paces” en vivo en un móvil del programa El Diario de Mariana, del canal América. Los letrados se dieron la mano.

“Aprovecho que está el doctor Oneto para aclarar que está haciendo un muy buen trabajo. No es fácil lo que está haciendo. Está todo solucionado”, dijo Burlando ante las cámaras, mientras el defensor de Luque asentía.